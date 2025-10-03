ЕК ще задържи 200 млн. евро до нова реформа на Антикорупционната комисия

Европейската комисия ще задържи около 200 млн. евро от второто плащане към България по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) заради неизпълнение на една от 59-те мерки по документа - реформа на Комисията за противодействие на корупцията (КПК).

На София е даден срок от 6 месеца да договори с Брюксел нова философия за структурата и функциите на антикорупционния орган, така че той да не бъде възприеман като орган за натиск.

В момента тече процедура по избор на ново ръководство на комисията, която проведе изслушвания на четиримата кандидати, но повече от месец по въпроса няма движение. Междувременно, "ДПС - Ново начало" на Делян Пеевски поиска закриване на комисията, а "Демократична България" - реформиране на органа. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се обяви за запазване на органа тъкмо защото той е във фокуса на реформите, изисквани от България по ПВУ.

До дни България ще получи 440 млн. евро от второто плащане, обясни още Томислав Дончев. ЕК е признала за изпълнени 58 от 59 поети ангажимента за промени и реформи, сред които законът за личния фалит, промените в търговската несъстоятелност, законът за защита на подателите на сигнали и др.

На 2 октомври правителството е изпратило и искане за третото плащане по ПВУ, което би трябвало да е на значително по-висока сума - 1.6 млрд. евро. Доколкото страната е изпълнила реформите по него, Дончев се надява фискът да получи скоро и тази сума, така че до Нова година в бюджета да влязат общо 2 млрд. евро (близо 4 млрд. лв.) по ПВУ.

От началото на годината по плана са разплатени над 1.8 млрд. лв. Всички средства по първото плащане за разплатени, като с пари от националния бюджет са платени и около 0.5 млрд. лв., които се очаква да бъдсат възстановени от Брюксел, уточни финансовият министър Теменужка Петкова.

Тя подчерта, че задържаните 200 млн. евро заради КПК няма да се отразят на дефицита на начислена основа, защото се водят вземане.

Правосъдният министър Георги Георгиев каза, че правителството работи и по реформите, необходими за следващите плащания. До седмица за обществено обсъждане ще бъде публикуван проектът на Закон за лобизма.

Предстои да се разгледат и промени, свързани с дигитализацията на административните производства, както и нови промени в Закона за публичните предприятия.