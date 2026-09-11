ЕК възобнови работата по план за конфискация на руските резерви в полза на Украйна

След призива на четири държави от ЕС и на повече от 120 депутати от Европейския парламент Европейската комисия започна да търси нови варианти за организиране на репарационен заем за Украйна за сметка на замразените руски резерви. Целта е да бъде намерен начин, който да премахне възраженията на Белгия и да получи политическата подкрепа на всички държави от блока, съобщиха пред Financial Times двама души, запознати с текущите обсъждания.

Един от вариантите предвижда руските сметки в белгийския депозитар Euroclear, където се намира почти цялата сума на замразените активи, както и сметките в други европейски финансови институции, да бъдат прехвърлени в специално създадена отделна структура. Това би позволило както активите, така и свързаните с тях задължения да преминат под контрола на ЕС, като по този начин Белгия и Euroclear ще бъдат защитени от правни рискове.

Този план наскоро беше подкрепен от бившия министър на отбраната на Германия Анегрет Крамп-Каренбауер и от Натали Лоазо, депутат в Европейския парламент от партията на Еманюел Макрон. В негова подкрепа се обявиха също украинският финансов министър Сергей Марченко и 122-ма депутати от Европейския парламент в писмо до лидерите на ЕС.

Засега Европейската комисия не предлага конкретни технически решения, като подчертава, че всяка идея ще изисква политическата подкрепа на всичките 27 държави от ЕС, и преди всичко на Белгия.

"Дори ако извадим от шапката [на фокусника] впечатляващ бял заек, това няма да има значение при липсата на политическа воля", заявил пред FT представител на ЕС.

Според информация от Киев тази година на Украйна не ѝ достигат 23 млрд. евро за отбрана, тъй като значителна част от военните разходи е била прехвърлена от втората към първата половина на годината. Това е позволило на СБУ да постигне значителни успехи в изолирането на Крим и прекъсването на снабдяването на руската окупационна групировка чрез удари с дронове със среден обсег.

Освен това далекобойните атаки извадиха от строя около една трета от нефтопреработвателните мощности в Русия, разрушиха най-големите складове на Wildberries и "Озон", както и поразиха военни предприятия и научноизследователски институции, работещи за тях.

В същото време засилващите се бомбардировки на украинските градове от руската армия и стремежът на Владимир Путин да увеличи натиска по фронта подчертават проблемите, пред които е изправена Украйна.

Тази седмица напусна Киев мисията на Международния валутен фонд (МВФ), без да постигне споразумение, което би трябвало да позволи отпускането на следващи траншове от кредитите на фонда и ЕС на обща стойност около 4,5 млрд. евро.

Европейският съюз тази година одобри предоставянето на Украйна на 90 млрд. евро за период от две години, финансирани от общия бюджет. Наскоро обаче Швеция и други държави призоваха Европейската комисия да възобнови работата по предоставянето на Киев на замразените руски резерви. Тази работа беше прекратена през декември 2025 г. заради съпротивата на Белгия.

Тези средства могат да покрият недостига във финансирането на Украйна, без да създават допълнителна тежест върху бюджета на ЕС и на държавите членки, посочи Швеция.