Екипи от всички ВиК отиват в Плевен да отстраняват течове и кражби

Екипи от всички ВиК дружества в страната отиват в Плевен, за да подпомогнат работата на местния воден оператор и да отстранят по-бързо всички течове и кражби по системата. Това съобщи министърът на регионалното развитие Иван Иванов пред журналисти по време на проверка на строежа на магистрала "Хемус", недалеч от града, който трета поредна година страда от безводие.

Преди това в Костинброд премиерът Росен Желязков вдига жълт картон на областния управител на Плевен Николай Абрашев заради слабата кординация между местната и изпълнителната власт за решаване на кризата с водата.

"Премиерът Росен Желязков, който днес вдигна жълт картон на областния управител на Плевен, би трябвало да го вдигне на своите патрони - Бойко Борисов и Делян Пеевски", заяви по този повод пред БНР Бойко Ноев, бивш министър на отбраната. Той смята, че водната криза в България отдавна не е експертен, а политически въпрос.

В неделя и понеделник жители на Плевен протестираха пред сградите на общината и на ВиК оператора срещу липсата на водата.

Подобряване на координацията между властите

Давам много ясен двуседмичен срок за подобряване координацията при решаването на проблема с водата в Плевен, в противен случай ще има и персонални промени, каза Желязков в Костинброд при откриването на детска градина "Слънчице".

На уточняващо питане дали областният управител на Плевен Николай Абрашев може да се раздели с поста си, премиерът отговори: "Да, приемете, че това е жълт картон за областния управител".

Според Росен Желязков координацията между местната и централната власт трябва да бъде подобрена, като за целта от София се командироват експерти. Те обаче не следва да вършат работата на местната власт. Това не подминава и ролята на областния управител по отношение на такива текущи проблеми, коментира Желязков.

Премиерът смята, че има колективно прехвърляне на отговорността и безхаберие относно проблемите с водоснабдяването.

В сряда по време на правителственото заседание трима министри ще докладват на Желязков за предприетите мерки по проблема с безводието в Плевен.

Решенията, които се търсят, са краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, като на първо място трябва да се спрат загубите на вода, които на места са огромни - над 80%, заяви Желязков.

Спиране на кражбите на вода

В същото време министърът на регионалното развитие Иван Иванов посочи, че пропиляното време се е отразило на плевенчани, но държавата е задвижила всички механизми за решаването на проблема с недостига на вода за Плевен.

"Най-спешно е отстраняването на авариите. Днес с моя заповед екипи от всички ВиК дружества в страната ще бъдат изпратени в Плевен, за да подпомогнат работата на местния ВиК оператор и да отстранят по-бързо всички течове и кражби по системата, защото имаме сериозен проблем с кражбите на вода", каза Иванов.

Той цитира съобщените от председателя на Управителния съвет на "Български ВиК холдинг" данни за 75% загуба на вода там.

Разпоредих във всички квартали с нарушено водоподаване постоянно да бъдат разположени водоноски, независимо от часовия режим и загубата на вода, допълни Иван Иванов.

В понеделник имахме среща с Басейнова дирекция и други институции. На ВиК са подадени много точки с воден хоризонт и възможност за сондиране и стигане на водоносни пластове с чиста вода. Сондажите започват в следващите дни, информира регионалният министър.

Но бе категоричен, че най-важно е да се спрат загубите на вода. При всеки установен случай на кражба на вода ще се действа безкомпромисно. Затова проверки са разпоредени в цялата страна.

Граждански контрол

Важно е представители на всички, които справедливо протестират в защита на правата на потребителите, да бъдат включени в заседанията на кризисния щаб, каза Росен Желязков. Според него това ще гарантира гражданския контрол върху всички дейности и разходването на публични средства.

Ключово е да има предефиниране по отношение на проектите, които нямат непосредствено значение за качеството на живот на хората, така че фокусът да бъде поставен върху изграждането на необходимата водна инфраструктура.

"Подземната инфраструктура не се вижда, а тя е най-важната. Ясно е, че кметовете искат да правят неща, които в рамките на своя мандат могат да бъдат видяни, но ние ще насочваме усилията на правителството по управление на ресурса в бюджета преимуществено към ВиК проектите и това е ангажимента, който сме поели и пред гражданите на Плевен", заяви още министър-председателят.

Желязков изтъкна и важната роля на кметовете, давайки за пример Костинброд, където с активната работа на кмета водният цикъл е завършен за близо 3 години, "защото има амбициозен кмет"

В Плевен, за съжаление, през годините нито сме имали амбициозен кмет, нито сме имали сериозно отношение към проблемите с водата - не само по отношение на водоизточниците, а и по отношение на огромните загуби, добави премиерът.

В момента първи мандат кмет на Плевен е Валентин Христов, представител на партията на Желязков ГЕРБ. Предишният Георг Спартански беше независим, а преди него общината също бе ръководена от ГЕРБ в лицета но Димитър Стойков.

Виновен ли е "Южен поток" за сушата в Плевен

В сряда бившият екоминистър от третото правителство на Бойко Борисов от квотата на "Патриотите" - Емил Димитров - Ревизоро ще представи факти, обстоятелства, договори и документи за причините за безводието в Плевен на пресконференция в БТА.

Той вече лансира версията, че сред причините за безводието в Плевен са тежки грешки при строежа на газопровода "Южен поток", което е предизвикало пълното засушаване в района на общината.

По този повод бившият екоминистър в правитеството на акад. Николай Денков - Юлиян Попов, отхвърли тезата на Ревизоро за безводието в Плевен и я нарече "несериозна". Според него Плевен няма вода, защото местното ВиК не си е свършило работата. На страницата си във "Фейсбук" той посочва, че по ВиК мрежата на Плевен има загуби на вода от 70 - 80%, има проблем с налягането на водата, територията на града не е районирана и когато има авария не се знае къде е тя, не се ползват нови технологии за откриване на течове, както и факта, че Плевен няма язовир.

"Хората, които носят крайната отговорност за това какво се случва с водите в България, са Борисов и Пеевски и в това не може да има никакво съмнение, имайки предвид опита от управлението по този въпрос в последните 15 години", коментира на свой ред бившият военен министър Бойко Ноев.

Той припомни как Борисов уволни като човек на Пеевски министъра на икономиката в третото му правителство - Емил Караниколов. По времето на Караниколов изчезнаха 620 млн. лева за ремонт на зяовири, които така и не се случиха.

"Тези милиони изчезнаха, те са откраднати и след това няколко министъра поставяха въпроса пред прокуратурата. Има доклад на Сметната палата за това, но той по някаква причина е засекретен... Спокойно можем да използваме думата откраднати, но прокуратурата замита това", допълни той.