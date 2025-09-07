Eкоминистърът: Липсата на вода се дължи на неадакватно управление на сектора

Липсата на вода се дължи предимно на климатичните промени и заради неадекватно управление на водния сектор. Инфраструктурата е собственост на няколко министерства, а МОСВ контролира подземните води - имаме Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката, напоителна система, заяви в неделя в интервю пред БНР министърът на екологията Манол Генов.
"И нашата система за напояване е градена преди 40 години. Тогава язовирите са направени да бъдат ползвани комплексно. Ние следим 52 комплексни язовира - за пиене, напояване и енергетика. А отглеждането на аквакултури взлиза в противоречие с напояването. А тези язовир са правени за напояване", допълни той.
Според него тази година имало спестени води над 400 млн. куб. м за енергетика, 14 млн. куб. м за питейно-битови нужди:
"Мисля, че със срещите, които правим всеки месец между няколко министри, поставихме добро начало към бъдещия Национален борд по водите, това показва как да се управляват водите в България".
Министър Генов определи слуховете за "водна мафия" като приказки: "Питайте ВЕЦ-овете, колко са недоволни от министъра."
И обяви, че са налагани ограничения на исканите количества вода от земеделци за напояване и за енергетика.
Манол Генов обясни, че международни споразумения за водите нямаме. Европейската директива е ясна за управлението на водите:
"Имаме споразумение с Гърция за услуга – вода от р. Арда, за регулярно водоснабдяване. Категорично договорът не посягат на интересите и водните наличност в България."
И допълни, че е защитен българския стратегически интерес и "няма заплаха от кризисна ситуация". А договорените количества с Гърция не застрашават нашите потребности:
"И не е безвъзмездно, заплаща се като услуга и пряка полза има българската енергетика. Ако искаме България да е фактор на Балканите, трябва да се държим като такъв. да имаме стратегия."
Той коментира и шестте точки в Черно море, в които МОСВ следи за качеството на морската вода. А данните от 27 юли т. г. показват, че "нямаме отклонения в качеството на морската вода, хората да са спокойни, че Черно море подобрява състоянието си, като чистота на морската вода".
Селски простак.
Голямо откритие на голям министър. Велик министър. Каква част от в;дата в язщвярите се използва за производство на електроенергия? Защо се допуска. Кризата за вода се задълбочава. В целия свят. В България темата за безконтролното изразходване на вода за производство на електроенергия е табу. Ясно защо. Едно от тежките поражения, които екоактивисти, еколози, зелени и други подобни и съдействащи нанесоха и продължават да нанасят на икономиката и държавността. В т.ч. и на екологията.
Каква проникновена мисъл!