Екоминистърът от кабинета "Борисов 3": ГЕРБ дължи извинение на Плевен за безводието

Екоминистърът в кабинета “Борисов 3“ Емил Димитров обясни причините за пълното безводие в Плевен с тежки грешки при строежа на газопровода "Южен поток", което е предизвикало пълното засушаване в района на града.

Той обясни, че когато е прокарвана тръпата при няколко от реките е трябвало да се мине отдолу с наклонено насочено сондиране, за да се замажат стените и да може като се извади сондата.

"В Плевен, в река Вит, след Садовец, излиза водата в подземния пласт. Това трябваше да го знаят. Тръгвайки да правят тръбата отдолу, стигат до водното тяло и те не могат да изградят системата. Спира се и решават да променят проекта. Отравят водата на Плевен, спират я. Губи се водата в най-долния пласт. Тръгват да правят траншеен способ. Газопроводът мина, но цялата подпочвена вода изчезна. Унищожиха водоизточника", разказа Димитров пред Bulgaria on Air.

"Сега кризата за трета поредна година е в Плевен и изведнъж са се сетили политиците - "не можем ли да направим извънредно заседание". Нито заседанието, нито комисията ще дадат вода на плевенчани", коментира бившият министър на околната среда и водите.

Според него надеждата за Плевен е в язовир Горни Дъбник.

"Никъде около Плевен в момента няма вода. Реката е пресъхнала. От язовир Горни Дъбник навремето е изграден водопровод за Плевен. Вместо тази вода да я разхищават, да бяха сложили модул за очистване, хлориране, и Плевен щеше да има вода за две години напред", каза Димитров.

Според него управляващите три години са крили информацията, докато не е намаляла водата.

"От Горни Дъбник е изграден водопроводът до същите увредени сондажи. По действащата тръба може да се сложи модул за очистване и утаител", уточни той.

"Накрая ще стане както в Перник. Направиха нов водопровод, той работи само 40 дни. Направиха (водна) магистрала и се оказа, че е абсолютно безсмислена инвестиция и водата дойде от язовира", добави Димитров.

Според него "всичко се прави за едни пари, които трябва да се усвоят".

"Искат да въведат извънредно положение, за да може без обществени поръчки да се харчат пари. Само водата в Горни Дъбник може да се ползва. Всичко друго е лъжа. Плевен има много повече нужда от вода, отколкото Търново. Водата, която е налична в момента, може да стигне с всички загуби и в Плевен да няма режим", казва бившият екоминистър.

Димитров смята, че докато не пуснат от язовир Горни Дъбник пречистена вода, плевенчани няма да имат вода в бъдеще.

"ГЕРБ дължи на Плевен възстановяване на водата, която им взеха, и ГЕРБ трябва да се извини на Плевен. Плевенчани не са длъжни да страдат заради други", призова бившият министър от последното правителство с премиер Бойко Борисов.

Пълна подкрепа

Междувременно премиерът Росен Желязков обяви, че Плевен ще получи пълна политическа подкрепа за решаване на водната криза на фона на обвиненията срещу ГЕРБ, че е управлението на партията е довело до проблема в региона.

“Областният управител на Плевен да свика Кризисния щаб. От София ще бъдат командировани експерти, които ще докладват всяка седмица“, каза Желязков преди редовното правителствено заседание, цитиран от БГНЕС.

Премиерът съобщи, че Община Плевен ще преразгледа всичките си предложения по инвестиционната програма и ще насочи парите преимуществено към изграждането на ВиК инфраструктура.

“Предвид огромните загуби по системата, липсата на валежи и използването на питейна вода за непитейни цели, ще вложим административен и финансов ресурс за преодоляване на проблемите. Ще започне проектиране на проблемните участъци и търсене на нови водоизточници“, каза премиерът.