Експерти настояват за спецфонд за финансиране на енергийни общности

1 коментар
Създаването на енергийни общности за задоволяване на собствените нужди с възобновяема енергия да се финансира от специализирана програма или фонд, които да предлагат гъвкави инструменти за внедряването на такива кооперативи в сътрудничество между граждани, общини и частни компании, предлага анализ на екоорганизацията "Грийнпийс" – България и научно-приложната лаборатория Net-Zero Lab към Стопански факултет на Софийския университет. В него се разглеждат проблемите пред създаването на подобни общности и финансовите механизми на европейско ниво, които могат да бъдат използвани.
 
Анализът отбелязва и нормативните предизвикателства пред енергийните кооперативи. Липсата на последователна национална стратегия и на специално дефиниран инструмент за подкрепа на енергийните общности води до занижен интерес както от страна на потенциални членове, така и от страна на  външни финансиращи институции. 
 
Според документа трябва анализ на съществуващите стимули в сходни области (напр. енергийна ефективност в жилищния сектор) с цел избягване на неефективни модели като 100% грантове, които изкривяват пазарната мотивация;
 
Адаптиране на иновативни инструменти от европейската практика като груповото кредитиране, лизинг, зелени облигации и др. могат да осигурят достъпни решения за финансиране на енергийни общности в България,  смятат анализаторите
 
Те отбелязват, че специализирани финансови инструменти с по-гъвкави изисквания, възможности за авансово финансиране и техническа помощ на етапа на формиране на общността биха спомогнали за преодоляване на бариерите пред сформирането на такива кооперативи. Такива са банковите кредити, зелени заеми, както и  специализирани инструменти, предоставяни от международни  институции като Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Друг вариант са  грантове и субсидии – европейски, национални и общински програми, особено в случаи на проекти със социална значимост, иновативен или демонстрационен характер. Публично-частните партньорства могат да помогнат на местните власти или частни предприятия участват в съфинансирането и споделянето на рисковете и ползите.
 
Създаването на енергийни общности може да бъде подпомагнато чрез включване на критерии, които признават приноса на тези кооперативи към местната икономика – създаването на работни места, особено за маргинализирани групи, и опазване на местните ресурси чрез практики на кръгова икономика
 
Анализът отбелязва, че в момента у нас акцентът на банковото кредитиране е върху възобновяеми източници за лични нужди на домакинствата или бизнеса, но няма специализирани продукти за създаване на енергийни общности. Причината е, че банките избягват да финансират сдружения с нестопанска цел, каквито са енергийните.
 
 
Така за желаещите да използват възобновяема енергия и да намалят сметките си за ток остава предимно вариантът сами да финансират кооператива със собствени средства срещу дял в проекта. Такъв подход е успешно приложен в пилотните инициативи на енергийните общности в Габрово и Бургас, където средствата за реализация на проектите са набирани чрез открити публични покани, базирани на предварително изготвен бизнес план и оценка на проекта. Присъединяването към общността се осъществява чрез първоначална вноска, чиято стойност попада в предварително определени граници, с цел гарантиране на децентрализирано и демократично управление. 
 
Всъщност в западни държани у широко разпространен ЕСКО моделът, при който компания за енергийни услуги прави инвестицията от името на клиента, а тя в последствие с изплаща от икономиите в сметките.
 
Според експретите обаче удачен вариант е публично-частното партньорство чрез национален или регионален специализиран фонд, който да финансира с пулични средства изграждането на енергийни общности под формата на частични грантове, заеми, гаранции 
или комбинирани финансови инструменти. Този подход не само повишава ефективността на публичните инвестиции, но и насърчава участието на частния сектор в устойчиви енергийни решения. 
 
Такъв обаче в България няма. Липсват и зелени облигации - дългови финансови инструменти, предназначени за набиране на капитал, който се използва за проекти с положително въздействие върху околната среда, включително проекти за възобновяема енергия, енергийна ефективност и устойчиво развитие. Те се емитират от публични институции, банки, корпорации или специализирани фондове и привличат инвеститори, ангажирани с принципите на устойчивото финансиране. 
 
Зелените облигации могат да се използват като инструмент за финансиране на по-мащабни енергийни общности, включващи изграждане на ВЕИ мощности, модернизация на енергийна инфраструктура или създаване на децентрализирани мрежи. Събраните средства се 
връщат на инвеститорите с лихва в рамките на предварително определен срок. 
 
"Основната ни цел с колегите от Net-Zero Lab е да помогнем да се създадат по-благоприятни условия за развитието на енергийните общности в България", коментира Кристиян Димитров от "Грийнпийс" – България. "Енергийните общности са ключов елемент от устойчивия енергиен преход, а също така и инструмент за овластяване на гражданите. Когато участва в енергийна общност, човек притежава дял от мощности за възобновяема енергия и част от произведеното електричество е негово. Това е чудесен начин да спести пари от сметките си за ток към големите компании", допълва той.
 
"Във финансовия анализ може да се намери ценна информация и преглед на всичките налични инструменти за финансова и техническа подкрепа на енергийни общности. В табличен вид са изброени и условията, на които трябва да отговарят кандидатите. Направили сме и оценка на рисковете, свързани с управлението на проектите и средствата, с достъпността и процеса на кандидатстване, за всяка група финансови алтернативи", допълва Мария Трифонова, преподавател в Софийски университет "Св. Климент Охридски" и заместник-директор на Net-Zero Lab.

  1. jgold
    #1

    Не разбрах за какво точно лобират тези “експерти”:) Но е очевидно, че не трябва да се ползват публични средства за капитализиране на подобни фондове!

