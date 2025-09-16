Сутринта на 16 септември близо до залива Щитовая в района на руския далекоизточен град Владивосток е станала серия от експлозии, след което на мястото на инцидента са пристигнали голям брой служители на специалните служби, съобщава Vladivostok1.ru. Според изданието, служители на пътната полиция и и Федералната служба за сигурност (ФСБ) са започнали да спират почти всички автомобили, за да проверяват документи. Правителството на Приморския край, позовавайки се на регионалната комисия за борба с тероризма, заяви, че „серията от експлозии“ е свързана с „използване на газово оборудване“.
„Районът на инцидента е отцепен, движението е частично блокирано. В резултат на инцидента няма жертви, а превозните средства са претърпели леки щети. В момента няма заплаха за безопасността на населението“, твърди правителството.
В същото време един от местните жители е казал пред телеграм канала ВЧК-ОГПУ, че военните, пристигнали на мястото на инцидента, са обяснили експлозиите като текущи учения. Според информирани източници на Telegram канала, извънредната ситуация е станала във военен обект, разположен далеч от водата. На публичните карти се нарича „склад“, но е възможно да е военно поделение 40159, пише ВЧК-ОГПУ. Веднага след инцидента специалните служби започнали да издирват диверсанти.
Служители на Министерството на извънредните ситуации и линейки също са били забелязани на входа на селото, а военен хеликоптер е кръжал над мястото на предполагаемия инцидент, съобщи кореспондент на „Новая газета“ в Приморието.
Военното разузнаване на Украйна (ГУР) е извършило експлозиите на мястото на разполагане на руските военни във Владивосток, съобщиха източници от ведомството пред украинските медии. Те нарекоха инцидента „операция за отмъщение“ за военните престъпления, в които са обвинени руските въоръжени сили.
Украинското разузнаване твърди, че няколко експлозии са станали на паркинга на военното поделение, където е разположен 47-ми отделен десантно-щурмови батальон на 155-та отделна гвардейска бригада на морската пехота. Това поделение, твърди украинската страна, е участвало в боеве край Киев, Угледар, в Мариупол, по Курското и Покровското направление и „се е отличило с особена жестокост към местното население и екзекуции на украински пленници“.
В резултат на операцията на ГУР във Владивосток, според източник на украинските медии, има загинали и ранени.
Няма независимо потвърждение на твърденията от руската и украинската страна.
През май тази година подобен инцидент се случи в района на залива Десантная близо до Владивосток, където се товарят и разтоварват военни машини. Тогава прогърмяха две експлозии, след което мястото бързо беше отцепено от специалните служби. Правителството на Приморския край съобщи, че „представители на съответните ведомства са отстранили последствията от инцидента“ и са „неутрализирали“ заплахата, без да уточнява каква е тя и какво е причинило експлозиите. В същото време силите за сигурност блокираха движението, проверявайки документите на шофьорите и оглеждайки автомобилите.
По-рано източници на Washington Post съобщиха, че Службата за сигурност на Украйна (СБУ) планира операции срещу Тихоокеанския флот на Русия, по-специално, че ще изпрати военноморски дронове в Далечния изток, за да атакуват руски кораби. Преди това украинските въоръжени сили успяха да принудят руския флот да напусне базата си в Крим с помощта на дронове.
