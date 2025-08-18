"Елаците-Мед" на 50: устойчиво бъдеще, изковано от мед

В навечерието на Деня на миньора и в годината, когато навършва 50 години от основаването си, "Елаците-Мед" отбелязва нов етап в усилията си за по-голяма устойчивост. Дружеството завърши строежа на трета, модерна пречиствателна станция за отпадъчни води в Рудодобивния комплекс-Етрополе. Това високотехнологично съоръжение, разработено в партньорство и по технология на германската компания EnviroChemie, доказва постоянния ангажимент на медодобивната компания, част от Групата "Геотехмин", за опазване на околната среда.

"Опазването на околната среда е наш дългосрочен ангажимент и ние постоянно надграждаме постигнатото през последните години. Това се отнася за всички компоненти на околната среда – водите, почвата и атмосферния въздух", коментира инж. Александър Григоров, директор "Околна среда и води" в "Елаците-Мед".

През юли 2025 г. новата пречиствателна станция за третиране на руднични отпадъчни води премина 72-часови тестове, като успешно отговори на всички технически и екологични параметри. Проектирано да пречиства до 100 литра в секунда — с възможност за надграждане с още 150 литра в бъдеще, съоръжението гарантира съответствие със законовите изисквания и по-добро опазване на водните ресурси на р. Малък Искър, особено по време на обилни валежи или топене на снегове.

ESG става фактор в минното дело

"Елаците-Мед" осъзнава ролята си като ключов доставчик на мед – критична суровина, необходима за енергийния преход, и едновременно с това – отговорността за околната среда и местните общности. През последните години темата за устойчивото развитие и отговорното корпоративно управление се превърна в ключов приоритет за бизнеса в Европейския съюз. С въвеждането на Директивата за корпоративно устойчиво отчитане (CSRD), компаниите са изправени пред необходимостта да интегрират екологични, социални и управленски (ESG) фактори в своята отчетност и стратегическо планиране. Това е значителна промяна в регулаторната и бизнес среда за индустрията.

"Устойчивостта вече не е само съответствие – тя е свързана със създаването на дългосрочна стойност за хората, околната среда и икономиката", казва Стефан Борисов, ръководител на ESG отдела на "Елаците-Мед".

През 2023 г. "Елаците-Мед", като част от "Геотехмин", стартира подготовка за първо докладване спрямо CSRD. С ясно съзнание за ролята си в прехода към нисковъглеродна икономика и отговорното използване на природните ресурси, компанията въвежда поетапен подход за внедряване на ESG принципите.

Сред предприетите действия са:

Оценка на двойната същественост, включваща над 2000 служители и външни заинтересовани страни и анализ на въздействия и възможности за околната среда, обществото и управленските практики

GAP анализ (на пропуските) в сравнение с европейските стандарти за отчитане на устойчивостта (ESRS)

Пълна инвентаризация на директните и индиректните парникови газове

Компанията не само се подготвя за първия си официален ESG доклад през 2028 г., но и инвестира сериозно в системи за данни, вътрешно обучение и дигитална инфраструктура, за да гарантира точност, прозрачност и съответствие.

Инвестиране в бъдещето: технологии и хора

"Елаците-Мед" има дългогодишни традиции в прилагането на иновации в минното дело. Откакто става част от "Геотехмин" през 1999 г. и под ръководството на проф. дтн инж. Цоло Вутов, компанията удължава живота на рудника и целия минен комплекс с 25 години от първоначалния ѝ проект. Днес тя e една от най-технологично напредналите минни компании в Югоизточна Европа.

В ЦИФРИ: • 2000+служители, 80% от местните общности • 1,5+ млрд. лв. инвестиции за 25 години • 110+ млн. лв. годишно данъци и осигуровки • 117 340+ т спестени CO2 за 25 години • 306+ дка рекултивирани площи на рудник „Елаците“ • 590+ дка рекултивирани площи на хвостохранилище „Бенковски-2“ • 4 пречиствателни съоръжения за отпадъчни води

Сред зелените ѝ инвестиции през последните няколко години са електрически багер и сонди и енергоспестяващо оборудване, фотоволтаична централа за собствени нужди и развитие на втори проект за такава централа с мощност 30 MWp.

Инвестициите в най-съвременно енергийно ефективно оборудване и успешното прилагане на международния стандарт ISO 50001 - "Системи за управление на енергията" води до намаление с 9.16% на потреблението на енергия за тон преработена руда в предприятието за последното десетилетие. За 25 години в "Елаците-Мед" са спестени чрез модернизации 117 000 тона CO₂.

Село Мирково се осветява със слънчеви лампи нощем

Но иновациите не се ограничават само до технологиите и машините. Компанията е силно социално ориентирана и над 80% от повече от две хилядите служители са от местните общности. Дружеството подкрепя образованието през целия живот и кариерното развитие, като е обучило над 400 стажанти, 70 от които са служители на трудов договор.

"Елаците-Мед" участва в Благотворителна програма "Българските добродетели", основана от проф. дтн инж. Цоло Вутов, и осъществява различни други благотворителни инициативи в областта на образованието, здравеопазването, инфраструктурата, културата, социалните каузи.

50 години: "Заедно изграждаме утрешния ден"

През 2025 г. "Елаците-Мед" отбелязва половин век дейност под мотото: "50 години устойчиво развитие. 25 години иновации. С грижа за бъдещите поколения. Заедно изграждаме утрешния ден!".

Основана през 1975 г. и действаща от 1983 г., компанията прераства от държавно предприятие в модел за модернизация и устойчивост на частния сектор.

Разширяването на капацитета за пречистване на индустриални води тази година затвърждава репутацията на "Елаците-Мед" като отговорна компания в минния сектор.

Тъй като светът насочва вниманието си към устойчивото развитие и по-чистите технологии, минният сектор е на кръстопът. "Елаците-Мед" е направило своя избор и приема изискванията на ESG като част от своята мисия.