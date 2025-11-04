Електрификацията в Европа е в застой, а може да спестява 250 млрд. евро годишно

Европа може да се освободи до 2040 г. от зависимостта от изкопаеми горива, да модернизира индустриалната си база и да си възвърне конкурентната позиция, спестявайки до 250 млрд. евро годишно, ако се електрифицира с местни възобновяеми енергийни източници и ядрена енергия. Това сочи докладът "Енергийна сигурност и конкурентоспособност на Европа – ускоряване на електрификацията", изготвен от компанията Schneider Electric.
Въпреки намаляването на емисиите с 37% от 1990 г. насам, Европейският съюз все още внася близо 60% от енергийните си доставки – годишен разход от 380 милиарда евро за икономиката. Междувременно разходите за енергия остават 2-5 пъти по-високи, отколкото в Съединените щати и Китай, което подкопава конкурентоспособността на промишлеността. Докато битът в ЕС плаща средно 0.27 евро/кВтч, американските граждани дават по 0.15 евро, а в Китай – 0.08 евро.
В същото време електрификацията на Стария континент стои на 21% от крайното потребление на енергия над десетилетие. Проучването отбелязва, че темповете на електрификация в отделните държави от ЕС варират значително поради различия в инфраструктурата, политиките, пазарната зрялост и потребителското възприемане.
Докато северноевропейските страни напредват значително в електрификацията на транспорта и сградите, други тепърва започват да насочват своите усилия в тази насока. Южна Европа показва по-високи нива на електрификация в сградния сектор, а Западна и Централна Европа – нарастващи инвестиции в промишлената електрификация и в инициативи за децентрализирано производство. Така например в България нивото на електрификация в сградния сектор е 52%, което е едно от най-високите в региона, докато в промишлеността делът на електрификацията достига 32%. За да остане конкурентоспособна на глобалната сцена, Европа трябва спешно да ускори прехода си към по-електрифицирано бъдеще, пише още в анализа.
За да стане това политиците трябва да работят за намаляването на ценовата разлика между електроенергията и природния газ чрез постепенно премахване на субсидиите за изкопаеми горива, както и за промяна на данъчната политика в енергийния сектор с цел насърчаване използването на чиста енергия, смятат авторите.
Според тях също така е необходимо опростяване на достъпа до инвестиции, да се предоставят целеви стимули, особено за малките и средните предприятия, и да се насочат приходите от системите за търговия с емисии и иновационните фондове към проекти за електрификация.
От съществено значение е създаването на стабилни местни пазари, което включва въвеждане на задължителна електрификация при новите сгради и индустриални процеси, смятата анализаторите. Подкрепата за бързото внедряване на термопомпи и електрически превозни средства, както и насърчаване на инициативите за децентрализирано производство и потребление на енергия също биха имали благотворно влияние. Не на последно място са устойчивите обществени поръчки, ускорена стандартизация и приоритизиране на подкрепата за европейските иновации и производство. Това ще гарантира, че икономическите и социалните ползи от електрификацията ще станат факт в цяла Европа.
Постигането на 50% електрификация до 2040 г. - заявената цел на Европейската комисия - би намалило вноса на изкопаеми горива с две трети, спестявайки приблизително 250 милиарда евро годишно. Това ниво на електрификация би пренасочило огромни капиталови потоци от чуждестранни доставчици на енергия към вътрешно икономическо развитие, създаване на работни места и изграждане на устойчиви местни вериги за доставки, смятат още авторите на доклада.
"Това изследване ясно показва, че електрификацията е от съществено значение не само за постигане на климатичните ни цели, но и за стимулиране на икономическия растеж, енергийната независимост и промишлената конкурентоспособност. Европа трябва спешно да преодолее застоя в електрификацията. Технологиите вече са налице, готови за внедряване", коментира Лоран Батай, изпълнителен вицепрезидент в Schneider Electric за Европа. "Сега е ред политиките да създадат стимулите, а бизнесът да задвижи процеса, за да отключим икономическите и екологичните ползи, от които имаме нужда още днес", допълва той.
