Електромобил или Plug-in хибрид? Решението не е само едно

Преходът към нисковъглеродна мобилност е сред най-мащабните трансформации в автомобилната индустрия през последните десетилетия. Под натиска на климатичните цели, регулациите и променящите се очаквания на потребителите, производителите ускоряват разработването на технологии, които намаляват емисиите, без да жертват практичността за ежедневна употреба.

В публичния дебат електромобилът често се представя като единственото възможно бъдеще. Реалността обаче е по-сложна. Пазарите разполагат с различна зарядна инфраструктура, шофьорите имат индивидуални навици, а темпът на електрификация варира спрямо региона.

Поради тази причина Toyota залага на прагматичен, многостранен подход. Според компанията въглеродната неутралност няма да бъде постигната чрез една-единствена технология, а чрез комбинация от решения, които позволяват на повече хора да намалят своя въглероден отпечатък още днес.

Изборът като двигател на промяната

В основата на тази стратегия стои разбирането, че устойчивата мобилност трябва да бъде достъпна, а не ексклузивна. В дебата около предложението на ЕС за Пакета за Автомобилната промишленост и визията за 2035 г., по време на Automotive News Europe Congress, Toyota защити именно такъв технологично неутрален модел. Според компанията ефективното свиване на емисиите изисква гъвкав път, стъпващ на няколко основни стълба, два от които — стратегическо развитие на Plug-in хибридите (PHEV) като практично преходно решение и паралелно разширяване на гамата от изцяло електрически автомобили (BEV).

Именно тази продуктова комбинация показва как екологичните цели могат да се срещнат с реалното ежедневие на шофьорите.

Пазарът потвърждава стратегията

Данните за европейския пазар показват ясно изразено търсене на електрифицирани автомобили. През първата половина на 2026 г. марката Toyota реализира за Toyota Motor Europe 592 463 продажби, като електрифицираните модели вече формират 86% от общия обем — ръст от 10 процентни пункта спрямо същия период на миналата година.

Гамата от изцяло електрически модели (BEV) на марката отбелязва скок от 125% на годишна база. Основен двигател за този успех е силното търсене на Toyota bZ4X, Toyota C-HR+ и наскоро представения bZ4X Touring.

Тенденцията обхваща и лекотоварния сегмент. Продажбите на електрическите версии Proace и Proace City нарастват съответно с 37% и 47%. С добавянето на Proace Max BEV и новия Hilux BEV, лекотоварната гама Toyota Professional предлага още по-богат избор за бизнеса.

Plug-in хибридите: Мостът между настоящето и бъдещето

В периода на преход Plug-in Hybrid (PHEV) технологията заема стратегическо място. Тя съчетава предимствата на електрическото придвижване в града с гъвкавостта на двигателя с вътрешно горене при пътувания на дълги разстояния.

За много шофьори това е най-плавният преход към електрификацията. В градски условия PHEV моделите на Toyota осигуряват чист електрически пробег до над 100 км в зависимост от модела, а при изчерпване на батерията системата преминава в прецизен и ефективен хибриден режим, премахвайки нуждата от предварително планиране на спиранията за зареждане.

Моделите, които задават стандарта при Plug-in хибридите

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid: Шестото поколение на иконичния SUV разполага с литиево-йонна батерия с капацитет 22,7 kWh, осигуряваща до над 100 км пробег на ток по WLTP. Моделът развива мощност до 309 к.с. (0–100 км/ч за 5,8 сек) и предлага бързо DC зареждане от 10% до 80% за около 30 минути, както и нов 11 kW AC бордови модул за зареждане у дома за 3 часа.

Toyota C-HR Plug-in Hybrid: Десет години след своя дебют и с над 2,1 милиона продажби в световен мащаб, второто поколение на модела предлага мощност до 223 к.с. и 66 км електрически пробег по WLTP (до 98 км в града) и интелигентна Geo-fencing технология.

Toyota Prius Plug-in Hybrid: Пионерът на електрификацията, днес в своето пето поколение, разполага със системна мощност от 223 к.с. и електрически пробег до 76 км по WLTP. По пътя към декарбонизацията, моделът вече е оборудван с интелигентна система за геозониране (Geo-fencing), която автоматично превключва на ток в зони с ниски емисии, както и със соларен покрив за допълнително захранване.

Пълната гама Plug-in хибридни модели на марката

Растящото значение на изцяло електрическите автомобили (BEV)

За разлика от хибридните и plug-in хибридните автомобили, изцяло електрическите се задвижват единствено от батерия и електромотор — за нулеви локални емисии и с чувствително по-ниски разходи за експлоатация и поддръжка.

За улеснение на собствениците, Toyota осигурява пълна гъвкавост при зареждане: от зареждане с предоставения кабел в стандартен домашен контакт, през инсталирана система Toyota HomeCharge (10–80% за 5 часа при 11 kW), до бързо зареждане в движение в европейската мрежа от над 850 000 обществени зарядни точки (10–80% за около 30 минути).

За допълнителна сигурност компанията предлага и програмата Battery Care, покриваща батерията до 10 години или 1 000 000 км.

Моделите, които поведоха електрическата офанзива

Новият Toyota C-HR+ е част от стратегията на Toyota за въглеродно неутрална мобилност, предлагайки решения, съобразени с различните нужди на клиентите. Моделът се предлага с две литиево-йонни батерии с капацитет 57,7 kWh и 77 kWh. Версията със 77 kWh и предно задвижване развива 224 к.с. и осигурява пробег до 607 км, а вариантът със задвижване на четирите колела предлага 343 к.с., ускорение от 0 до 100 км/ч за 5,2 секунди и пробег до 507 км. Моделът поддържа DC бързо зареждане с мощност до 150 kW и AC зареждане до 22 kW, като разполага и със система за предварителна подготовка на батерията за по-ефективно зареждане при ниски температури.

Toyota разширява електрическата си гама с bZ4X Touring, модел с увеличено пространство и насоченост към по-дълги пътувания. Автомобилът се предлага с предно или задвижване на всички колела и използва батерия с капацитет 74,7 kWh. Версията с предно задвижване предлага до 575 км пробег и мощност 224 к.с., докато AWD вариантът развива 380 к.с. Моделът поддържа DC зареждане до 150 kW, като зареждането от 10% до 80% може да отнеме около 28 минути при подходящи условия. Системите за предварителна подготовка и температурен контрол на батерията подпомагат ефективността на зареждането.

Новият Toyota bZ4X: Първият изцяло електрически SUV на марката вече има над 150 000 продажби в Европа. Новото му поколение идва с подобрено задвижване, батерии от 57,7 kWh и 73,1 kWh и максимален пробег до 569 км по WLTP. Версията AWD предлага 343 к.с. и капацитет за теглене на ремарке до 1500 кг.

Новият Toyota Hilux BEV: Първият електрически Hilux запазва емблематичната здравина и офроуд възможности на модела, като ги съчетава със задвижване с нулеви емисии. Моделът разполага с постоянно задвижване на четирите колела, батерия с капацитет 59,2 kWh (пробег до 257 км по WLTP), товароносимост до 715 кг, капацитет за теглене до 1600 кг и дълбочина на газене до 700 мм.

Разгледайте пълната гама електрически модели на марката.

Преходът отвъд електрификацията

Въпреки че BEV и PHEV технологията са ключови за постигане на климатичните цели до 2035 г., според Toyota пълната декарбонизация изисква още по-широк спектър от решения.

Визията на компанията включва паралелно развитие на водородните горивни клетки (FCEV), по-широко навлизане на възобновяемите горива и сериозни инвестиции в съответната инфраструктура.

Крайната цел остава една — бързо намаляване на глобалните емисии чрез технологии, които си сътрудничат, а не се изключват взаимно.