"Елените" в прокурорската сянка

Ветко Арабаджиев и Николай Димитров. Тези две имена се споменават многократно през последните дни. Свързващото звено между тези двама мъже е наводненият курортен комплекс "Елените". Защото първият бе негов приватизатор и собственик, а вторият – кмет на Несебър, в чиято юрисдикция попада комплексът. Което означава, че кметството, ръководено от Димитров през последните почти 20 години, е разрешавало строителството. Онова, за което сега се твърди, че е причина за бедствието.
"Елените" обаче не е единственото общо между Арабаджиев и Димитров. Макар и различни в своята битност на политик и бизнесмен, двамата имат донякъде обща съдба. И Димитров, и Арабаджиев са минавали през прокурорската месомелачка. Първият осъди прокуратурата за незаконно обвинение. А вторият все още е подсъдим, но няма изгледи делото срещу него да приключи скоро.
Още по темата:
Четвърта жертва на потопа. Щети за милиони, мародери и нова проверка на презастрояването
Данъчни престъпления
Проблемите с правосъдието на Арабаджиев започнаха през 2018 г. През лятото, по подозрения в данъчни престъпления и пране на пари, бе арестуван синът му Вълчо. По това време бизнесменът и съпругата му бяха в Испания и бе пусната европейска заповед за ареста им. Те бяха задържани и екстрадирани у нас девет месеца по-късно.
След връщането им у нас Арабаджиеви прекараха известно време в ареста. През това време Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество наложи запори върху имущество за 380 млн. лв.
Още по темата:
След обичайната шумна фаза на всяко такова разследване, делото започна да затихва. Обвиняемите бяха пуснати от ареста, а запорите върху имуществото им – вдигнати. Делото срещу тях все пак започна в специализирания съд, който тогава още функционираше. През 2021 г. Арабаджиеви дори се кандидатираха за депутати.
Година по-късно специализираният съд бе закрит. Делото срещу Арабаджиеви бе прехвърлено за разглеждане в Софийския градски съд, където се намира и до днес. Т.е. за пет години процесът все още е на първа инстанция.
Клетва с белезници
Николай Димитров бе арестуван през 2019 г. по подозрение в ръководене на престъпна група и купуване на гласове. Тъй като задържането му почти съвпадна с предстоящите тогава местни избори, имаше сериозни съмнения, че спецпрокуратурата удря рамо на някой негов конкурент.
Димитров обаче успя да спечели изборите и от ареста. Тогава се стигна до абсурдната ситуация да бъде воден с белезници в общинския съвет, за да положи клетва за пореден мандат.
Още по темата:
От делото срещу Димитров не излезе нищо. През август сайтът Defakto.bg съобщи, че несебърският кмет е успял да осъди прокуратурата на първа инстанция за 39 хил. лв. обезщетение.
През 2024 г., след петгодишно разследване, прокуратурата прекратява делото срещу него поради недоказаност. Кметът обжалва това постановление и съдът се произнася, че изначално изобщо не е имало престъпление.
Нищо общо
Формално съдебно-прокурорските драми на кмет и бизнесмен нямат нищо общо с наводнението. Но може би имат връзка с това как комплексът се е развивал през годините. А последното може и да има много общо с бедствието.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
14 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Значи, кметът наш човек може да го водят от ареста да полага клетва, а Благо Коцев го държат без доказателства... --- Николай Димитров бе арестуван през 2019 г. по подозрение в ръководене на престъпна група и купуване на гласове. Димитров обаче успя да спечели изборите и от ареста. Тогава се стигна до абсурдната ситуация да бъде воден с белезници в общинския съвет, за да положи клетва за пореден мандат. ---
Написаното в материала е поредното неоспоримо доказателство , как корумпираната и подвластна на Борисов и Пеевски прокуратура тормози невинни и честни български граждани като Ветко и Николай . А това е само частен случай от тоталните и злодеяния !
Тя и жена му е пребоядисана Марийка
Отдавна всички големи и скъпи хотели минаха под крилото на некви тъпи мутри и съответно всичко се ос-ра тотално и непоправимо. Аз обичах да ходя в България на почивка, но вече е невъзможно без да те прецакат тотално и да ти вземат много пари за нищо..
Баце що си губиш времето тука, то се вижда че силата ти е в романите. Счупи оковите и дай възможност на пълния си потенциал. Като гледам си на крачка от там! Разгърни тази мощна фантазия, не се ограничавай до тролене във форума...
Арабаджиев е от играта "аз на тебе, ти на мене"... По време на предс. на БГ на ЕС, всички гости бяха настанени в негови хотели, а най-важните в "Маринела" - такава е уговорката... Ооообаче, Арабаджиев не пуска комисионната на Буци и "проблемът" идва... После, всичко се "урежда по правилния начин", както се уреди и Гриша Ганчев, например - прости се няколко ВЕИ-та и готовоооо...чист като сълза... И Арабаджиев вече разполага с всички печати на държавата "давай Ветко, каквото кажеш - МОСВ, кмет, РИОСВ, областен управител, всичко - стига да плащаш на менЕ....
всъщност се казва вълчо, затова и единият му син е кръстен така. старши се прекръщава на ветко след 1989 г., тъй като вълчо му се струва твърде просташко за извисения му произход от асеновград.