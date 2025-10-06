"Елените" в прокурорската сянка

Ветко Арабаджиев и Николай Димитров. Тези две имена се споменават многократно през последните дни. Свързващото звено между тези двама мъже е наводненият курортен комплекс "Елените". Защото първият бе негов приватизатор и собственик, а вторият – кмет на Несебър, в чиято юрисдикция попада комплексът. Което означава, че кметството, ръководено от Димитров през последните почти 20 години, е разрешавало строителството. Онова, за което сега се твърди, че е причина за бедствието.

"Елените" обаче не е единственото общо между Арабаджиев и Димитров. Макар и различни в своята битност на политик и бизнесмен, двамата имат донякъде обща съдба. И Димитров, и Арабаджиев са минавали през прокурорската месомелачка. Първият осъди прокуратурата за незаконно обвинение. А вторият все още е подсъдим, но няма изгледи делото срещу него да приключи скоро.

Данъчни престъпления

Проблемите с правосъдието на Арабаджиев започнаха през 2018 г. През лятото, по подозрения в данъчни престъпления и пране на пари, бе арестуван синът му Вълчо. По това време бизнесменът и съпругата му бяха в Испания и бе пусната европейска заповед за ареста им. Те бяха задържани и екстрадирани у нас девет месеца по-късно.

След връщането им у нас Арабаджиеви прекараха известно време в ареста. През това време Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество наложи запори върху имущество за 380 млн. лв.

След обичайната шумна фаза на всяко такова разследване, делото започна да затихва. Обвиняемите бяха пуснати от ареста, а запорите върху имуществото им – вдигнати. Делото срещу тях все пак започна в специализирания съд, който тогава още функционираше. През 2021 г. Арабаджиеви дори се кандидатираха за депутати.

Година по-късно специализираният съд бе закрит. Делото срещу Арабаджиеви бе прехвърлено за разглеждане в Софийския градски съд, където се намира и до днес. Т.е. за пет години процесът все още е на първа инстанция.

Клетва с белезници

Николай Димитров бе арестуван през 2019 г. по подозрение в ръководене на престъпна група и купуване на гласове. Тъй като задържането му почти съвпадна с предстоящите тогава местни избори, имаше сериозни съмнения, че спецпрокуратурата удря рамо на някой негов конкурент.

Димитров обаче успя да спечели изборите и от ареста. Тогава се стигна до абсурдната ситуация да бъде воден с белезници в общинския съвет, за да положи клетва за пореден мандат.

От делото срещу Димитров не излезе нищо. През август сайтът Defakto.bg съобщи, че несебърският кмет е успял да осъди прокуратурата на първа инстанция за 39 хил. лв. обезщетение.

През 2024 г., след петгодишно разследване, прокуратурата прекратява делото срещу него поради недоказаност. Кметът обжалва това постановление и съдът се произнася, че изначално изобщо не е имало престъпление.

Нищо общо

Формално съдебно-прокурорските драми на кмет и бизнесмен нямат нищо общо с наводнението. Но може би имат връзка с това как комплексът се е развивал през годините. А последното може и да има много общо с бедствието.