Елеонора Лилова е новият шеф на Регионалното управление по образование в София

Елеонора Лилова е новият директор на Регионалното управление на образованието (РУО) в София след проведения конкурс, съобщи Министерството на образованието и науката (МОН). Тя заема поста на Ваня Кастрева, която се задържа близо две десетилетия.

Досега Лилова беше директор на 2. СУ "Акад. Емилиян Станев" в столицата. Същото училище беше ръководено и от Ваня Кастрева в периода от 1998 до 2006 г., когато тя стана шеф на Регионалния инспекторат по образованието.

Елеонора Лилова беше председател на Държавната агенция за закрила на детето от 2018 г. до 2022 г. Преди това тя пак е заемала директорския пост във 2. СУ "Акад. Емилиян Станев", както и в 52. ОУ "Цанко Церковски". Преди да стане директор Елеонора Лилова е била учител в няколко училища в София.

Тя кандидатстваше за поста в РУО-София в конкуренция с още четирима души - Клара Арабаджиева (директор на 19 СУ "Елин Пелин"), Вяра Богатева (образователен директор на СофтУни Кидс), Филип Филипов (директор на Професионалната гимназия по електротехника) и Вера Влахова (старши експерт към РУО).

С нови началници са още регионалните управления на образованието в Перник, Велико Търново и Бургас. Те също бяха избрани след проведени конкурси от МОН.

Юлиана Серафимова е новият началник на РУО - Перник. От 2015 г. досега тя беше началник на отдел "Образование, култура и младежки дейности" в община Перник. Преди това е била директор на Професионалната гимназия по икономика и на заместник-директор на Професионалната гимназия по облекло и туризъм в града. Работила е и като учител и възпитател.

За началник на Регионално управление на образованието във Велико Търново е избрана Здравка Минчева, която от 2007 г. работи в РУО-то като старши експерт по математика. Преди това е била помощник-директор в хуманитарната гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" във Велико Търново. Работила е и като учител по математика и информатика.

Валентина Камалиева е избрана за началник на РУО - Бургас. Досега тя заемаше длъжността като временно изпълняващ. Преди това е била старши експерт по организация на средното образование и по обществени науки, гражданско образование и религия в Регионалното управление на образованието. Работила е и като учител по история и цивилизация.