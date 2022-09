Елизабет II и мечето Падингтън. Как започна всичко?

Картички с неговия лик, плюшени играчки, споделяния на рисунки в социалните мрежи. Всичко това се отприщи след смъртта на най-дълго управлявалия Великобритания монарх кралица Елизабет II. А в центъра на националния траур по повод кончината ѝ неочаквано се оказа един анимационен герой – мечето Падингтън. Той се превърна в символ, макар че връзката му с кралицата не е от толкова отдавна. Но как започна всичко?

Мармаладен садвич, Ваше Величество?

Безспорно е, че и покойната кралица, и Падингтън са символи, олицетворяващи Великобритания, познати по целия свят. И макар че и двамата са много известни, те застанаха заедно наскоро. По повод 70-годишния юбилей на Елизабет начело на държавата от Бъкингамския дворец взеха нестандартно решение, пише BBC. Бе пуснато кратко клипче, в което кралицата и Падингтън са седнали на чаша чай. Или поне такава е идеята...

"Решихме, че е доста смешно да сложиш непохватния Падингтън в Бъкингмаския дворец, където етикетът и поведението са от първостепенно значение", казва пред BBC един от авторите на анимационната поредица – Джеймс Ламънт.

Мечокът наистина се представя с типичния си стил – изпива чая без покана и почти успява да изпотроши скъпия кралски порцелан. След това, разбрал, че е направил грешка, се опитва да замаже гафа. Бърка в шапката си и вади сандвич с мармалад – негова любима закуска.

"Може би бихте искали мармаладен сандвич? Винаги си нося, за спешни случаи", казва той.

На което кралицата отговаря:

"И аз си нося. Държа го тук".

И вади сандвич от чантата си.

Тогава за последно я видяхме отблизо

Тържествата за 70-годишния юбилей на Елизабет II на трона бяха през юни тази година. Още тогава обаче бе ясно, че здравословното ѝ състояние се влошава. Кралицата не успя да присъства на събитията.

Всъщност видеото с Падингтън е вероятно последният път, в който британската публика е видяла монарха отблизо. В него тя се усмихва въпреки щуротиите на мечока и историята завършва със своеобразен хепиенд – двамата тактуват ритъма на We Will Rock You на Queen, докато навън започват тържествата.

Тя го направи блестящо

Всъщност при заснемането на клипчето Елизабет II играе сама. Падингтън е добавен по-късно върху предварително заснетия материал. Хора от екипа били притеснени, че кралицата може и да не се справи. Но се случило точно обратното, разказва BBC. Особен проблем според екипа била частта, в която тя тактува Queen.

"Tя го направи блестящо. Беше невероятно. Тя направо сияе в този момент, нали?", казва Франк Бойс, работил и преди по подобни проекти с кралицата, например клипчето с Елизабет II и Даниел Крейг като Джеймс Бонд за Олимпиадата през 2012 г.

Кралицата, Падингтън и коргито

След клипчето с Падингтън в социалните мрежи се появи и рисунка, на която Елизабет II държи мечето за ръка, а заедно с тях върви и едно от куче от любимата ѝ порода – корги. След смъртта ѝ тази рисунка стана особено популярна и бе непрекъснато споделяна.

За разлика от повечето подобни, разпространяващи се онлайн, авторът ѝ е известен – Елеонор Томлинсън. Макар да не смята себе си за емоционален човек, тя споделя пред BBC, че многократната поява на рисунката ѝ след смъртта на кралицата я е разчувствала.

Популярността на образа обаче си има и друга страна. Авторката споделя, че от юни насам рисунката ѝ се краде непрекъснато и се продава без нейно разрешение.