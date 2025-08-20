Емил Тонев ще получи още един мандат като шеф на НСО

Правителството ще даде съгласие за преназначаването на ген. Емил Тонев като шеф на Национална служба за охрана (НСО) за още един мандат. Това стана ясно от думите на премиера Росен Желязков преди редовното правителствено заседание.
Желязков обясни, че такова съгласие е изискано от президента Румен Радев и е част от процедурата, предвидена в Закона за НСО.
"Министерският съвет ще изпълни този ангажимент, защото е воден от разбирането, че трябва да партнира с останалите институции по отношение на конституционно установени задължения, особено когато става въпрос за военизирана структура като НСО, която е част от Въоръжените сили и е част от правомощията на президента като върховен главнокомандващ“, каза той.
В същото време обаче остава висящ въпроса за назначаването на нови титуляри за шеф на ДАНС и главен секретар на МВР, където също има нужда от съгласуване.
“По въпроси свързани с вътрешния ред и националната сигурност, където конституционните правомощия са вменени от Конституцията на правителството на Република България, ние не виждаме подобен подход“, каза Желязков.
"Редица месеци нашите съгласувателни писма не получават друг коментар, освен че това ще бъде разгледано по-нататък“, съобщи Желязков.
Премиерът настоя Народното събрание да се произнесе дали правовият ред може да търпи липсата на титуляри, визирайки постовете, които се оглавяват от временно изпълняващ длъжността към настоящия момент като главен секретар на МВР и председател на ДАНС.
Въпросът на премиера Желязков към парламента би бил доста странен. Самото Народно събрание не може да изпълни назначенията си и да назначи нови съдебни инспектори и членове на Висшия съдебен съвет в продължение на години.
