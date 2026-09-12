"Емко": Безхаберното отношение на държавата насърчава извършителите на саботажи

Mediapool публикува позицията на "Емко" без редакторска намеса.
Унищожаването на складове със специална продукция на територията на България се превръща в ежедневие.
Така е от 2011 г. насам. Независимо от всички усилия на компаниите от отбранителния сектор да насърчат властите да обърнат сериозно внимание на този проблем, както е във всички нормални държави, резултат няма никакъв.
Както обществеността е добре запозната, не е приключено нито едно от разследванията на повече от 10 подобни инцидента във всички водещи предприятия от бранша. За това не може да има друго обяснение освен неспособността на държавните органи, които ние назначаваме и издържаме като данъкоплатци, да вършат компетентно своята работа. Другото обяснение би било съпричастност на представители на самите власти към престъпна дейност, което не ни се иска и да мислим.
И още нещо, безхаберното отношение на представители на държавата към тези саботажи насърчава техните извършители и поръчители и те продължават дейността си безнаказано.
Крайно време е Народното събрание да анализира причините за тези уязвимости на България и да предприеме мерки за тяхното отстраняване. Инцидентът в складовата база на ЕМКО на 11 септември 2026 г. не прави изключение от серията саботажи срещу българската отбранителна индустрия. Предназначението на конкретния склад е такова, че напълно изключва човешка грешка като причина за унищожаването му. Този склад не е ползван от месеци, като в него не са влизали служители на компанията, или други лица извън установения ред. Складът е бил обект на периодични проверки от органите на МВР, 7 (седем) пъти от началото на годината, като последната е преди 20 дни.
Неизменно е констатирано пълно съответствие с нормативните изисквания, не е имало никакви бележки или предписания от страна на проверяващите от МВР. Горното е удостоверено с протоколи, изготвени от самите проверяващи, както изисква законът. Охраната на обектите на компаниите от отбранителния бранш са извършва съгласно действащото законодателство. Повечето от тях, в т.ч. и ЕМКО са част от т.нар. Стратегически списък на обекти от значение за националната сигурност. В рамките на периметъра на обектите отговорността е на съответната компания. Извън периметъра, сигурността е от компетенцията на държавата.
Фактите говорят, че всички подобни инциденти от 2011 г. досега са предизвикани от външни сили. Няма основание да се предполага, че този случай е различен. Саботажите в България не са изключение. Подобни инциденти се случват с нарастваща интензивност из цяла Европа. Правителствата на нашите партньори и съюзници са единодушни и недвусмислени за мотивите и причините.
Като най-пострадалата от подобни действия държава от ЕС и НАТО България трябва да се включи в общи усилия за предотвратяване и неутрализиране на подобни посегателства.
Za takiwa e pogoworkata Скъп на триците евтин на брашното.
Казано е, но явно не четете внимателно: "Охраната на обектите на компаниите от отбранителния бранш са извършва съгласно действащото законодателство. Повечето от тях, в т.ч. и ЕМКО са част от т.нар. Стратегически списък на обекти от значение за националната сигурност. В рамките на периметъра на обектите отговорността е на съответната компания. Извън периметъра, сигурността е от компетенцията на държавата." Специално за този склад, пожарът лесно може да се инициира извън периметъра на обекта (както …
най-вероятно е станало)... Не трябва да се забравя една от основните причини за саботажи в обекти на ЕМКО - фирмата предлага по-качествена и по-евтина стока от Рособоронекспорт, което изтласка руската продукция от традиционни пазари (например Индия). А руснаците не прощават, това трябва да им се признае :)
И аз обвинявам Гебрев, че му се свидят парите. По 2 000€ на четири охранителя и еднократна инвестиция за техниката, дето си я изредил, са нищо за него. Едва ли са много складовете му. Тук се сещам и за магазинерите от софийски квартал, дето реваха колко месо им се развалило за два дена без ток, защото нямаха генератори, и за автокъщите в с. Шереметя дето нямаха навеси и градушка им попиля колите за продан.
Продай си частния остров в Норвегия, ко..., купи камери и плащай на охрана! Тоя трябва да пише седмици наред обяснения от ареста за поставяне живота на работниците в риск, а не да ръси мозък в медиите! Всички български приватизатори за левче като тоя, назначени от Партията и получили собственост от Костов, са НАГЛИ ИЗМАМНИЦИ! Проверка произхода на капитала от 1987! Не е работа на държавата да пази честна частна собственост придобита по ПРЕСТЪПЕН начин! Работа на държавата е тоя да отговаря за безстопанственост. Държавата да назначи особен управител на всичките му предприятия. Докато има война в Европа!
"Пести" от Пари за Охрана..
Emko върти сделки за милиони. След предишния саботаж ...защо няма охрана , камери, кучета , дронове, сензори , светлини и тн. Стотици милиони правите, а не можете да се пазите.
Не е написано по-конкретно кой в държавата е отговорен, но то се подразбира - Прокуратурата на РБ. Ясно е и в какво се състои и отговорността.