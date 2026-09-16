EnduroSat привлече 205 млн. долара за производство на сателити в Европа и САЩ

Българската космическа компания EnduroSat привлече 205 млн. долара в нов инвестиционен кръг, съвместно воден от Riot Ventures и Atreides Management. Средствата ще бъдат използвани за ускоряване на серийното производство на сателити и за разширяване на производствения капацитет на компанията в САЩ и Европа. Това обяви самата EnduroSat във фейсбук.
"С вълнение обявяваме нов кръг на финансиране в размер на 205 милиона долара, съвместно ръководен от Riot Ventures и Atreides Management. Тази инвестиция ще тласне напред нашето серийно производство на сателити FRAME, произвеждайки стандартизирани флотилии от спътници с тегло 200 кг, 500 кг и 1–5 тона с повторимостта и обема на дронове, вместо като индивидуални бутикови разработки.
Реиндустриализацията на ЕС и САЩ е в основата на усилията на EnduroSat. Изграждаме нов производствен обект за големи обеми в САЩ и разработваме най-големия космически и отбранителен хъб в ЕС.
Българското правителство изигра ключова роля, помагайки на EnduroSat да преодолее административните бариери пред разработването на нашите инфраструктурни проекти. Благодарим на министър-председателя, министъра на икономиката, заместник-министъра на икономиката и на всички в българското правителство, които подкрепиха това усилие.", посочиха от компанията.
Целта на EnduroSat е да свали цената на данните от космоса до 1 долар за гигабайт.
Преди седмица стана ясно, че българският производител на сателити EnduroSat и френската Arianespace, която предоставя услуги за изстрелване на спътници в Космоса, подписаха меморандум за разбирателство в областта на високите технологии и Космоса. Това се случи по време на посещение на премиера Румен Радев в Париж по покана на френския президент Еманюел Макрон за участие в Международната среща на върха по космическите въпроси.
В началото на август основателят на EnduroSat Райчо Райчев и Румен Радев обявиха началото на изграждането на един от най-големите космически и отбранителни развойни центрове в Европа, който ще бъде на територията на бившето летище в Доброславци.
През януари кабинетът "Желязков" пък одобри меморандума за разбирателство между правителството и компанията за изпълнение на приоритетния инвестиционен проект за космическия развоен център.
"Амбицията ни е да направим тук цялостен център за сглобяване, тестове и квалификация на новите поколения сателити, както и развоен и образователен кампус", обясни Райчев през август.
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