Енергийна общност за възобновяема енергия започва да работи в Раковски

Енергийна общност за възобновяема енергия започва да функционира на територията на община Раковски.
Споразумението за производство и споделяне на електрическа енергия бе сключено между Община Раковски, белгийското предприятие "КМТ БГ" и Камарата на енергийните общности в България (КЕОБ), след като общинският съвет даде зелена светлина за проекта.
Белгийското предприятие ще предостави фотоволтаична централа, като произведената
електрическа енергия ще се споделя с отделните членове на преференциални цени. От тях ще се възползват общински обекти в Раковски – кметства, доставчици на здравни и социални услуги, административни сгради и пенсионерски клубове.
Енергийната общност е доброволно сдружение на граждани, малки предприятия и местни власти, които инвестират в производство на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ). Целта ѝ е да осигури икономии от сметките за енергия, да стимулира екологично производство, да сподели излишъка помежду си или с други домакинства, и да постигне по-голяма енергийна независимост, а не да генерира печалба.
Енергийните общности намаляват разходите за електроенергия, както и насърчават енергийната независимост и производството на екологично чиста енергия.
Първите енергийни общност в България бяха една инициирана от общината в Габрово и една малка частна в Белозем.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Католиците в Раковски са прагматична и сплотена общност, естествено, че ще го направят, щом ще е в обща полза.