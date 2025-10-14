Енергийна общност за възобновяема енергия започва да работи в Раковски

Енергийна общност за възобновяема енергия започва да функционира на територията на община Раковски.

Споразумението за производство и споделяне на електрическа енергия бе сключено между Община Раковски, белгийското предприятие "КМТ БГ" и Камарата на енергийните общности в България (КЕОБ), след като общинският съвет даде зелена светлина за проекта.

Белгийското предприятие ще предостави фотоволтаична централа, като произведената

електрическа енергия ще се споделя с отделните членове на преференциални цени. От тях ще се възползват общински обекти в Раковски – кметства, доставчици на здравни и социални услуги, административни сгради и пенсионерски клубове.

Енергийната общност е доброволно сдружение на граждани, малки предприятия и местни власти, които инвестират в производство на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ). Целта ѝ е да осигури икономии от сметките за енергия, да стимулира екологично производство, да сподели излишъка помежду си или с други домакинства, и да постигне по-голяма енергийна независимост, а не да генерира печалба.

Енергийните общности намаляват разходите за електроенергия, както и насърчават енергийната независимост и производството на екологично чиста енергия.

Първите енергийни общност в България бяха една инициирана от общината в Габрово и една малка частна в Белозем.