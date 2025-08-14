"Енерго-Про" иска от държавата облекчен режим за просеки край електропроводите

Операторът на електроразпределителната мрежа в Североизточна България "Енерго-Про" призова държавата за подкрепа при правенето на просеки около електропроводите, за да няма застрашаваща ги растителност, и поиска облекчен режим. Това стана по време на среща на ръководството на компанията с областния управител на Русе Драгомир Драганов, на която са обсъдени досегашните инвестиции в мрежата и маркирането отрегионалното горско стопанство на опасни дървета, които трябва да бъдат премахнати.

Електроразпределителните дружества в последните зими са обвинявани, че не разчистват терените около електропроводите си и така при снежни бури се късат жици и дори падат стълбове, повалени от дървета. Те на свой ред се оплакват, че разчистването им е муден процес.

Сега "Енерго-Про" в поредица от срещи с областните управители, следващите от които ще да във Велико Търново, Габрово, Търговище, Шумен, Варна, Добрич, Силистра и Разград, за да търси съдействие за ускоряване на извършването на просеки по въздушните електропроводи в Североизточна България.

Дружеството е информирало за направени инвестиции за 6.2 млн. лв. в подобни дейности тази година и е представило графици за превантивна поддръжка на съоръженията, както и мерки за осигуряване на надеждно електрозахранване при неблагоприятни метеорологични условия. То вече разполага с една от най-съвременните машини за почистване на просеки. Осигурен е и достатъчен ресурс от хора и специализирана техника, за да може да се извършат просеки по максимално голям брой електропроводи от електроразпределителната мрежа, но имат нужда от по-бързо маркиране от горските на дърветата, които могат да отсекат.

"След направените вече инспекции на терен е установена растителност, намираща се извън сервитутните зони, както и конфликтни зони по въздушни електропроводи, преминаващи през горски територии. Това представлява риск за сигурността на електрозахранването на клиентите в засегнатите райони и създава опасност от възникване на пожари при контакт на дървета и клони с въздушните линии. Досега на лицензионната територия на Електроразпределение Север са маркирани над 36 000 дървета, представляващи опасност за безаварийното функциониране на електроенергийната система", заявява мрежовият оператор.

Той е обсъдил с областния на Русе възможностите за допълнително ускоряване на дейностите в райони с по-рискови участъци, както и подобряване на комуникацията между страните при възникване на извънредни ситуации. Коментирана е и нуждата от корекция в законодателството по отношение на сервитутните зони около високата гориста растителност. В такива случаи за безопасната работа на мрежата е задължително разширяване на сервитутните зори с цел опазване на целостта и гарантиране сигурната работа на съоръженията, смята дружеството.