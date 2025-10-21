ЕП прие реформата за дигитални шофьорски книжки и общи санкции в ЕС

Европейският парламент в Страсбург прие днес нови правила за свидетелствата за управление на моторни превозни средства, с които се въвеждат разпоредби за начинаещите шофьори, уязвимите участници в движението и лишаването от шофьорска книжка. Евродепутатите Юта Паулус (Зелените, Германия) и Матео Ричи (С&Д, Италия), докладчици по темата, представиха законопроекта, с който се въвеждат промени, гарантиращи лишаването от право за управление на превозни средства на чуждестранни шофьори, които карат безразсъдно.

Юта Паулус заяви, цитирана от БТА, че законодателството за свидетелствата за управление на моторни превозни средства в Европа досега е било на близо 80 години и се нуждае от актуализация. Паулус каза, че промените предвиждат намаляване на бюрокрацията и въвеждане на едни и същи стандарти във всички държави членки. Като докладчик за мен беше особено важна свободата на избор, затова възможността за издаване на физическа шофьорска книжка - пластика, се запазва. "Понякога човек иска да е офлайн", коментира евродепутатът.

Сред приетите промени са шофьорска книжка с валидност от 15 години; най-малко две години изпитателен срок за начинаещи водачи; нова цифрова шофьорска книжка, която може да замени физическия носител; невъзможност да се избегне лишаването от правото на шофиране в чужбина.

Юта Паулус цитира данни, според които живота си по пътищата на ЕС губят ежегодно 20 000 души. Затова основна цел на закона е безопасността, която да бъде гарантирана с допълнителни изисквания за бъдещите шофьори. Те ще трябва да се запознаят с рисковете, свързани със слепите зони и използването на телефони, както и да повишат осведомеността си по отношение на пешеходците, децата, велосипедистите и другите уязвими участници в движението, каза евродепутатът.

Други нововъведения включват нова цифрова шофьорска книжка, достъпна чрез смартфон, пробен период от най-малко две години за новите шофьори, шофиране с придружител за 17-годишните и възможност за 18-годишните да получат професионално свидетелство за управление на тежкотоварни автомобили, а от 21-годишна възраст — свидетелство за управление на автобуси.

Днес беше направена важна крачка към подобряване на пътната безопасност, коментира на брифинга в Страсбург Матео Ричи. Той каза, че въвеждането на по-ясни и по-навременни критерии за отнемане на шофьорските права в случаи на сериозни нарушения спомага за защитата не само на отговорните шофьори, но и на цялото общество. По-силна и по-ефективна система за наблюдение и прилагане на законите ще спомогне за предотвратяване на инциденти и спасяване на човешки животи, каза още евродепутатът.

Новите правила ще влязат в сила на двадесетия ден след публикуването им в Официален бюлетин на Европейския съюз. Държавите от ЕС ще разполагат с три години, за да транспонират новите разпоредби в националното си законодателство, както и с още една година, за да се подготвят за тяхното прилагане.