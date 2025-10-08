EП: Вегетариански храни не могат да се наричат бургер и шницел

Европейският парламент гласува в сряда подкрепа на забраната вегетариански храни да се наричат "бургер" или "соев шницел", съобщи ДПА.
Според мнозинството от законодателите в ЕС термини като "стек" и "колбас" трябва да се запазят за продукти от животински произход, предаде БТА.
Държавите членки на ЕС все още трябва да се съгласят с предложението.
Законодателят, отговорен за законопроекта, Селин Имарт, изтъкна, че използването на такива етикети за вегетариански и вегански продукти създава риск от объркване, тъй като растителните заместители не предлагат същите хранителни стойности като оригиналните продукти от животински произход. Предложението има за цел и да защити фермерите.
Защитниците на потребителите и компаниите от хранителната индустрия остро критикуваха планираната забрана. Организацията Foodwatch заяви, че никой не купува тофу колбаси, вярвайки, че са от говеждо месо.
Няколко компании в Германия, включително Lidl и Burger King, също изразиха своето несъгласие с предложението в съвместно писмо.
Германия е най-големият пазар за растителни алтернативни продукти в Европа. През 2024 г. в страната бяха произведени около 121 600 тона заместители на месото – два пъти повече отколкото през 2019 г.
Мда, веганите да си ги кръстят шитбургер и шитцел - какъв име проблема?
Бургер е съкратено от "хамбургер", което пък ни води в град Хамбург, което пък... Аз лично обичам бургери, само че вегетариански - с картофки, яйца, домати, краставици, може и фалафели. Нищо от това не е "заместител на месото", защото е много по-вкусно. Все си мисля, че ЕП може да си намери по-важни теми от това да обърква хората, защото пак ще тръгнат вицовете за "изправените краставици".