Епидемията в САЩ: Ще става все по-лошо, Ню Йорк близо до бедствено положение

САЩ се превърнаха в страната, в която коронавирусът се разпростанява най-бързо, и заразените вече са повече от 32 хиляди души, а жертвите – 415. Около една трета от населението на страната е под карантина.

Положението е най-тежко в Ню Йорк, където кметът на града Бил де Блазио съобщи, че до десет дни се очаква да има недостиг на медицински доставки.

Президентът Доналд Тръмп, който първоначално обяви опасността от епидемията за фалшива новина, е подложен под все по-силен натиск. Той продължава да обвинява Китай, че не е направил достатъчно за ограничаване на заразата.

На този фон планът на Тръмп за противодействия на отрицателното влияние върху икономиката на обща стойност 1.8 трл. долара среща за затруднения. Процедурен вот за помощта се провали в Сената, след като получи 47 от нужните 60 гласа.

Лидерът на малцинството демократи в Сената Чък Шумър коментира, че предложението е предимно в полза на корпорациите. Това, което липсва според демократите, са повече гаранции за помощ на работещите.

Според Федералния резерв масовите съкращения в страната могат да доведат до 30% безработица през периода април-юни, което може да се окаже по-лошо от времето на Голямата депресия.

Възможно бедствено положение в Ню Йорк

Кметът на Ню Йорк Бил де Блазио предупреди, че градът е изправен пред остра криза заради недостатъчни медицински доставки.

В щата, който е епицентър на заразата в САЩ, са регистрирани над 15 000 случаи.

"Американците заслужават само чистата истина. Ще става по-лошо и през април и май ще е доста по-лошо", каза кметът Бил де Блазио.

Губернаторът на щата Ню Йорк Ендрю Куомо призова федералното правителство на пресбрифинг незабавно да се позове на Закона за производство за отбранителни нужди, който задължава частния сектор да произвежда стоки.

"Наредете да се произвеждат маски, защитни облекла и вентилатори", каза той, като посочи, че цените на тези артикули рязко скачат на свободния пазар.

Американският президент Доналд Тръмп разреши на три щата - Ню Йорк, Калифорния и Вашингтон - да задействат Националната гвардия в помощ на борбата с коронавируса.

Тръмп посочи, че местните власти не трябва да се безпокоят за средствата, тъй като заплащането на мисията на гвардейците ще бъде поето от федералното правителство.

Президентът съобщи, че е одобрил исканията на щатите за изпращане на оборудване и медицински материали.

"В допълнение на големите количества медицински доставки, наредих на Федералната агенция по извънредните ситуации да създаде 4 големи медицински центъра с по хиляда легла за Ню Йорк, 8 такива центъра с 2 хиляди легла за Калифорния, 3 големи и 4 малки центъра с хиляда легла за щата Вашингтон. Доставките за Калифорния и Ню Йорк ще бъдат направени в следващите 48 часа", каза той.

Доналд Тръмп призова американците да спазват предписанията на властите в борбата с коронавируса като социална дистанция, избягване на неналожителните пътувания и миене на ръцете.

По думите му страната преминава през голямо национално изпитание, но ще победи в борбата с коронавируса. В изказването си Тръмп обеща, че американската икономика ще достигне до небесата, след като пандемията бъде ликвидирана.

In cities across the U.S., traffic on roads and highways has fallen dramatically over the past week as the coronavirus outbreak forces people to stay at home. Pollution has dropped too. https://t.co/eQ3GOxCKZO

Преговори между републиканци и демократи за мерките

В САЩ законодателите провеждат преговори за отпускане на икономическа помощ в отговор на разпространението коронавируса в страната.

В неделя процедурен вот за помощта се провали в Сената, след като получи 47 от нужните 60 гласа.

Междупартийни разногласия могат да забавят отпускането на помощ както за американските граждани, така и за фирмите, които регистрират невиждани загуби.

Лидерът на малцинството демократи в Сената Чък Шумър коментира, че предложението е предимно в полза на корпорациите. Това, което липсва според демократите, са повече гаранции за помощ на работещите.

Лидерът на мнозинството републиканци Мич Маконъл критикува демократите като ги призова да подкрепят проектозакона.

"Идеята, че тук имаме време да играем игри с американската икономиката и американските граждани е напълно абсурдна", каза той.

По време на гласуването в неделя от залата отсъстваха петима сенатори, които са в карантина. Сред тях е и Ранд Пол, който обяви, че е дал положителен резултат при проба за Сovid-19.

Американският конгрес е пред изключителен натиск да даде зелена светлина на пакета от мерки. Tова може да се окаже най-голямата федерална намеса в икономиката.

Предложението за 1.8 трилиона долара цели да помогне на милионите останали без работа и на хилядите фирми, които се е наложило да затворят врати.

Министърът на финансите Стивън Мнучин смята, че предложението би дало на малките бизнеси достатъчно пари да платят на освободените служители за две седмици, а на голяма част от американците – по около 1 000 долара.

Демократите настояват за по-силни протекции за служителите и компенсация от четири месечни заплати за останалите без работа.

На пресконференция в Белия дом Доналд Тръмп заяви, че не очаква да има проблеми с приемането му.

"Според мен това не е много сложно: трябва да помогнем на работещите. Трябва да спасим компаниите", каза президентът, цитиран от АП.

Той допусна възможността да се позволи на конгресмените да гласуват от разстояние. "Надявам се, че можем да го направим, ако това е възможно. Но трябва да видим как ще работи", заяви Тръмп.

Pres. Trump said it is "absolutely critical" that Americans follow the federal government’s guidelines on "social distancing, non-essential travel and hand-washing."

"Defeating this unseen enemy requires the help and commitment of every single American." https://t.co/IrJWc1KGMl pic.twitter.com/xJqgricmWV