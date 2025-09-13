Ердоган забрани стачка: "Опасно е за здравето на турците"

Турският президент Реджеп Таип Ердоган издаде специален указ за забраната на стачката на синдиката Öz Büro İş в централата на Турския институт по стандартизация (ТСИ). Забраната е валидна 60 дни, а указът на Ердоган вече е публикуван в Държавен вестник. В указа пише, че стачката ще "наруши общественото здраве и националната сигурност".

Това е 23-та забрана за стачка, въведена по време на правителствата на Партията на справедливостта и развитието (ПСР). След като дългогодишните преговори за колективен трудов договор между Турския институт за стандартизация (ТИС) и синдиката Öz Büro-İş не успяха да стигнат до резултат, синдикатът реши да обяви стачка в централата на ТСИ в Анкара. 1325 работници се събраха в двора на института в петък сутринта и започнаха стачката, като напуснаха работното си място.

"Искахме колективно трудово споразумение, а не стачка", каза по този повод президентът на синдиката Баки Гюлбаба.

Обяснението на синдиката: Бяхме принудени да започнем стачка сред дългото чакане за Колективен трудов договор. Като работници на ТСИ и нашият синдикат, никога не сме имали намерение да стачкуваме. Не получихме отговор на разумните, логични, рационални, справедливи и справедливи искания на хора, които обичат страната и институцията си и които живеят законен живот. Ние не поискахме стачка. Ние поискахме колективен трудов договор. Борим се за това от месеци. И докато се борим, ние носим отговорност не само пред нашите 1325 колеги, но и пред тази институция. Ние носим отговорност и пред нашата страна, нашата родина и нашето правителство. Със сигурност ще поискаме обезщетение за труда си от нашата институция. Но всички наши членове, особено през последната седмица, бяха подложени на натиск и тормоз. Това е срам, грях и престъпление. Призоваваме администрацията на ТСИ да го подпише.

"Решението за стачка, взето от синдиката Öz Büro İş в Турския институт по стандартизация и свързаните с него работни места, е отложено с 60 дни, тъй като се счита за вредно за общото здраве и националната сигурност", пише в указа на Ердоган и се цитира Закона за синдикатите и колективните трудови договори на страната.

На 31 юли, след решението на Ердоган да отложи друга стачка - тази на Синдиката на турските миньори с 60 дни, с мотива, че тя се счита за "разрушителна за националната сигурност", проф. Азиз Челик, преподавател във Факултета по икономика и административни науки към Университета Коджаели, катедра "Икономика на труда и индустриални отношения", коментира в профила си в социалните медии:

"По време на 22-годишната ера на ПСР стачките на приблизително 200 000 работници бяха забранени под претекст "отлагане", а броят на работниците, които успяха да упражнят правото си на стачка, дори не достигна 100 000".