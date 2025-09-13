Ердоган забрани стачка: "Опасно е за здравето на турците"

Турският президент Реджеп Таип Ердоган издаде специален указ за забраната на стачката на синдиката Öz Büro İş в централата на Турския институт по стандартизация (ТСИ). Забраната е валидна 60 дни, а указът на Ердоган вече е публикуван в Държавен вестник. В указа пише, че стачката ще "наруши общественото здраве и националната сигурност".
Това е 23-та забрана за стачка, въведена по време на правителствата на Партията на справедливостта и развитието (ПСР). След като дългогодишните преговори за колективен трудов договор между Турския институт за стандартизация (ТИС) и синдиката Öz Büro-İş не успяха да стигнат до резултат, синдикатът реши да обяви стачка в централата на ТСИ в Анкара. 1325 работници се събраха в двора на института в петък сутринта и започнаха стачката, като напуснаха работното си място.
"Искахме колективно трудово споразумение, а не стачка", каза по този повод президентът на синдиката Баки Гюлбаба.
Обяснението на синдиката:
Бяхме принудени да започнем стачка сред дългото чакане за Колективен трудов договор. Като работници на ТСИ и нашият синдикат, никога не сме имали намерение да стачкуваме. Не получихме отговор на разумните, логични, рационални, справедливи и справедливи искания на хора, които обичат страната и институцията си и които живеят законен живот. Ние не поискахме стачка. Ние поискахме колективен трудов договор. Борим се за това от месеци. И докато се борим, ние носим отговорност не само пред нашите 1325 колеги, но и пред тази институция. Ние носим отговорност и пред нашата страна, нашата родина и нашето правителство. Със сигурност ще поискаме обезщетение за труда си от нашата институция. Но всички наши членове, особено през последната седмица, бяха подложени на натиск и тормоз. Това е срам, грях и престъпление. Призоваваме администрацията на ТСИ да го подпише.
"Решението за стачка, взето от синдиката Öz Büro İş в Турския институт по стандартизация и свързаните с него работни места, е отложено с 60 дни, тъй като се счита за вредно за общото здраве и националната сигурност", пише в указа на Ердоган и се цитира Закона за синдикатите и колективните трудови договори на страната.
На 31 юли, след решението на Ердоган да отложи друга стачка - тази на Синдиката на турските миньори с 60 дни, с мотива, че тя се счита за "разрушителна за националната сигурност", проф. Азиз Челик, преподавател във Факултета по икономика и административни науки към Университета Коджаели, катедра "Икономика на труда и индустриални отношения", коментира в профила си в социалните медии:
"По време на 22-годишната ера на ПСР стачките на приблизително 200 000 работници бяха забранени под претекст "отлагане", а броят на работниците, които успяха да упражнят правото си на стачка, дори не достигна 100 000".
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Сега последно за екскурзията, тая безплатната до Северна Корея , която се организира от форума - последно къде е тетрадката със списъка ? Защото аз искам да запиша и кака ? Не се правете на луди , знам че освен мъжете си , записахте и тъщите, комшиите... Нещо , на което нямате право !!! Аман от българи значи !!!!!!! Като има нещо безплатно и айде юруш... Не ме интересува аз без кака не тръгвам !!!