ЕС е получил 1.6 млрд. евро от блокираните активи на Руската централна банка

ЕС е получил 1.6 милиарда евро от т.нар. извънредни печалби, генерирани от лихвите от блокираните активи на Руската централна банка, държани от централните депозитари на ценни книжа, съобщи Европейската комисия.
Това е третото подобно прехвърляне към ЕС, след първия транш през юли 2024 г. и втория през април 2025 г. Настоящият транш обхваща приходите, натрупани през първата половина на 2025 г., предаде БНР.
Печалбите идват от активи, замразени в рамките на санкциите на ЕС, наложени в отговор на руската агресия срещу Украйна. Макар самите активи да остават блокирани, лихвите по тях могат да се използват за подпомагане на Киев.
Досега 90% от средствата от първите два транша бяха насочени към Украйна чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира, а 10% — чрез Механизма за Украйна. От този трети транш, 95% от постъпленията ще бъдат пренасочени към Механизма за сътрудничество по заемите за Украйна и 5% — към механизма в подкрепа на мира.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Всичко изглеждаше легитимно на платформата за криптовалути, на която търгувах, докато не се опитах да изтегля парите си. Моите 450 000 долара бяха блокирани почти 3 месеца без обяснение. Знаех, че трябва да действам бързо. Свързах се с Forensic Hackers Web Recovery, предоставих необходимата информация и за мое облекчение те възстановиха цялата ми инвестиция. Не чакайте, ако подозирате измама – свържете се с тях на: Forsenichackersweb [@] gmail [.] com