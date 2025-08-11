ЕС е получил 1.6 млрд. евро от блокираните активи на Руската централна банка

ЕС е получил 1.6 милиарда евро от т.нар. извънредни печалби, генерирани от лихвите от блокираните активи на Руската централна банка, държани от централните депозитари на ценни книжа, съобщи Европейската комисия.

Това е третото подобно прехвърляне към ЕС, след първия транш през юли 2024 г. и втория през април 2025 г. Настоящият транш обхваща приходите, натрупани през първата половина на 2025 г., предаде БНР.

Печалбите идват от активи, замразени в рамките на санкциите на ЕС, наложени в отговор на руската агресия срещу Украйна. Макар самите активи да остават блокирани, лихвите по тях могат да се използват за подпомагане на Киев.

Досега 90% от средствата от първите два транша бяха насочени към Украйна чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира, а 10% — чрез Механизма за Украйна. От този трети транш, 95% от постъпленията ще бъдат пренасочени към Механизма за сътрудничество по заемите за Украйна и 5% — към механизма в подкрепа на мира.