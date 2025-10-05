ЕС готви нова стратегия за АI, за да намали зависимостта си от САЩ и Китай

ЕС трябва да насърчава развитието на местни платформи за изкуствен интелект (AI) и да намали зависимостта си от чуждестранни доставчици, заявиха от Брюксел, докато се подготвят да представят нов план за конкуренция със САЩ и Китай в глобалната надпревара за революционната технология. Според проект на предложение, видян от Financial Times, новата стратегия на Европейската комисия "Apply AI" ще насърчава европейски AI инструменти, за да осигури сигурност и устойчивост, като същевременно повиши индустриалната конкурентоспособност на общността.

Стратегията подчертава необходимостта от подобряване на използването на AI в сектори като здравеопазване, отбрана и производство. Комисията цели да "укрепи суверенитета на ЕС в областта на AI" чрез ускоряване на развитието и използването на местни технологии за изкуствен интелект, включително политики за "ускоряване на приемането на европейски генеративни AI решения в публичните администрации", се казва в проекта.

Стратегията, която може да претърпи промени преди да бъде публично представена, ще бъде представена от технологичния шеф на ЕС Хена Виркунен във вторник. Тя предупреждава за "външни зависимости в AI инфраструктурата", т.е. инфраструктурата и софтуерът, необходими за изграждане, обучение и управление на AI приложения. Те, според документа "могат да бъдат използвани като оръжие" от "държавни и недържавни участници", представлявайки риск за веригите на доставки.

Подобни опасения нараснаха след завръщането на Доналд Тръмп в президентството на САЩ, което предизвика широко разпространени притеснения относно зависимостта на общността от американски технологии и призивите за цифрова независимост в Европа.

Междувременно Китай предизвиква САЩ като глобален лидер в развитието на AI, подхранвайки страховете, че Европа може да има малко влияние върху бъдещото използване на технологията.

През последните години Европа се превърна в дом на редица обещаващи AI компании, от френската Mistral до германската група за отбранителни технологии Helsing. Въпреки това ЕС все още разчита на САЩ и Азия за голяма част от софтуера, хардуера и критичните минерали, необходими за развитието на AI.

Според проекта публичните администрации имат ключова роля да "помогнат на AI стартъпите да растат чрез повишено търсене на европейски AI решения с отворен код". Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви на събитие в петък, че ЕС иска да "ускори приемането на AI във всички области" чрез стратегията Apply AI, за да гарантира, че Европа няма да пропусне новата технология.

Брюксел иска да позиционира AI не само като инструмент за продуктивност, но и като "стратегически актив", който трябва да бъде тясно интегриран в институционалните, индустриалните и отбранителните системи на ЕС. За изпълнението на действията в стратегията, като подкрепа за приемането на AI в производството и здравния сектор, Комисията мобилизира 1 милиард евро от съществуващи финансови програми.

ЕС също така иска да даде приоритет на внедряването на европейски AI инструменти в отбраната, тъй като европейските столици бързо увеличават разходите си за отбрана в отговор на заплахата от Русия и страховете от оттегляне на САЩ от европейската сигурност при Тръмп. Брюксел планира да "ускори развитието и внедряването на европейски AI-базирани" системи за командване и контрол (C2). C2 системите, които се използват за инструктиране на войските и управление на бойни операции, са сред така наречените критични фактори, за които европейските армии в момента разчитат значително на САЩ чрез НАТО. Комисията също така иска да "подкрепи развитието на суверенни гранични модели" за космически отбранителни технологии.