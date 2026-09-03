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EС иска да реформира дипломатическата служба и да даде повече власт на Кая Калас

10 коментара
Кая Калас, сн. ЕПА/БГНЕС
Европейският съюз обсъжда евентуална реформа на своята дипломатическа служба, която според няколко държави членки, сред които Франция и Германия, не е достатъчно ефективна, съобщи Франс прес.
 
От създаването си през 2011 г. тази служба страда от разногласията между държавите членки, които понастоящем са 27, както и от противоречията между институциите на ЕС.
 
По принцип върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас, бивша министър-председателка на Естония, ръководи външната политика на Съюза. Тя се стреми да я координира така, че европейците да говорят с един глас.
 
Но възможностите ѝ за действие са ограничени заради позициите на отделните държави от ЕС, чиито разногласия често блокират действията на ЕС, подчертават източници от няколко европейски столици и дават за пример разногласията относно Близкия изток. Освен това председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен често пъти изразява позиция по въпросите на външната политика, навлизайки в полето на действие на Калас.
 
На този фон Франция и Германия представиха своите идеи в днес по време на среща в Уиклоу, близо до Дъблин, на министрите на външните работи на държавите от ЕС.
 
"Идеята е да се засили ролята на върховния представител и да се подкрепят действията, които Кая Калас предприема в момента“, обясни френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от БТА.
 
В документ, изготвен преди няколко седмици и с копие от който Франс прес разполага, Париж предлага, наред с други неща, част от дипломатическата служба на ЕС да бъде прехвърлена към Европейската комисия, за да се рационализира нейната работа, като същевременно се увеличат правомощията и ролята на Калас.
 
Дипломатическата служба на ЕС има около 5500 служители и бюджет от малко под 1 милиард евро.
 
"Тези предложения предизвикаха известни спорове и ще ги обсъдим“, призна все пак Баро.
 
От своя страна Калас заяви, че като цяло 27-те държави членки не са проявили особен ентусиазъм в стартиралите днес дискусии за реформа.
 
"Това, което държавите членки казаха днес, е, че има широка подкрепа за настоящата институционална рамка. Следователно тя не би трябвало да бъде променяна, а да бъде прилагана по-добре“, каза върховната представителка на ЕС за външната политика.
 
Тя добави, че проблемът се дължи не само на разногласията между 27-те държави членки, но и на желанието на Фон дер Лайен да се занимава с дипломатически въпроси.
 
"Вече сме имали ситуации, в които някой над мен всъщност е вземал решението, а вие добре знаете, че това не ефикасно“, заяви тя.
 
Германският външен министър Йохан Вадефул е предложил на колегите си темата отново да бъде обсъдена по време на среща в Берлин. Датата на срещата все още не е уточнена, съобщи пред журналисти италианският му колега Антонио Таяни.

Ключови думи

ЕС Кая Калас дипломатическа служба
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10 коментара

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  1. Ах анита хегерланд
    #10

    Съюзните политики са свързани със: сигурността по външните граници, борбата с престъпността, енергийните проекти, които свързват държавите, културните и образователни политики, търговските, финансовите и икономическите условия в съюза, миграцията, шпионажа. Това е. Всичко друго е в сферата на националната политика. Урсула фон дер Лайен се бърка в политиката на страни, КОИТО НЕ СА ЧАСТ ОТ СЪЮЗА.

  2. Ах анита хегерланд
    #9

    В ЕС ясно трябва да се разграничат съюзните политики от националните, да се опишат, обяснят и приемат от всички.

  3. Ах анита хегерланд
    #8

    ЕС не може да промени нищо, защото не различава националните от общите интереси.

  4. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #7
  5. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #6
  6. Коментарът е изтрит заради нецензурни думи или обиди.
    #5
  7. азсъмаз
    #4
    Отговор на коментар #3

    Лек ти път към Русия или Китай, за да видиш що е това не просто паразитна, а хищническа и мършоядна бюрокрация.

  8. асен
    #3

    5500 тунеядци с огромни заплати. общо паризитет в брюксел, люксембирг, страсбург и женава са 50 000! ние ге храним, а те измислят директива за опаковките...

  9. азсъмаз
    #2

    Одобрявам!

  10. anton nikolov
    #1

    Категорично За !

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