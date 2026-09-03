EС иска да реформира дипломатическата служба и да даде повече власт на Кая Калас

Европейският съюз обсъжда евентуална реформа на своята дипломатическа служба, която според няколко държави членки, сред които Франция и Германия, не е достатъчно ефективна, съобщи Франс прес.

От създаването си през 2011 г. тази служба страда от разногласията между държавите членки, които понастоящем са 27, както и от противоречията между институциите на ЕС.

По принцип върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас, бивша министър-председателка на Естония, ръководи външната политика на Съюза. Тя се стреми да я координира така, че европейците да говорят с един глас.

Но възможностите ѝ за действие са ограничени заради позициите на отделните държави от ЕС, чиито разногласия често блокират действията на ЕС, подчертават източници от няколко европейски столици и дават за пример разногласията относно Близкия изток. Освен това председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен често пъти изразява позиция по въпросите на външната политика, навлизайки в полето на действие на Калас.

На този фон Франция и Германия представиха своите идеи в днес по време на среща в Уиклоу, близо до Дъблин, на министрите на външните работи на държавите от ЕС.

"Идеята е да се засили ролята на върховния представител и да се подкрепят действията, които Кая Калас предприема в момента“, обясни френският външен министър Жан-Ноел Баро, цитиран от БТА.

В документ, изготвен преди няколко седмици и с копие от който Франс прес разполага, Париж предлага, наред с други неща, част от дипломатическата служба на ЕС да бъде прехвърлена към Европейската комисия, за да се рационализира нейната работа, като същевременно се увеличат правомощията и ролята на Калас.

Дипломатическата служба на ЕС има около 5500 служители и бюджет от малко под 1 милиард евро.

"Тези предложения предизвикаха известни спорове и ще ги обсъдим“, призна все пак Баро.

От своя страна Калас заяви, че като цяло 27-те държави членки не са проявили особен ентусиазъм в стартиралите днес дискусии за реформа.

"Това, което държавите членки казаха днес, е, че има широка подкрепа за настоящата институционална рамка. Следователно тя не би трябвало да бъде променяна, а да бъде прилагана по-добре“, каза върховната представителка на ЕС за външната политика.

Тя добави, че проблемът се дължи не само на разногласията между 27-те държави членки, но и на желанието на Фон дер Лайен да се занимава с дипломатически въпроси.

"Вече сме имали ситуации, в които някой над мен всъщност е вземал решението, а вие добре знаете, че това не ефикасно“, заяви тя.

Германският външен министър Йохан Вадефул е предложил на колегите си темата отново да бъде обсъдена по време на среща в Берлин. Датата на срещата все още не е уточнена, съобщи пред журналисти италианският му колега Антонио Таяни.