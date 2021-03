ЕС изнася повече ваксини, отколкото ползва вътре в съюза

Европейският съюз е изнесъл около 77 милиона дози ваксинисрещу Covid-19 в 33 държави от 1 декември 2020 досега, съобщи председателят на европейската комисия Урсула фон дер Лайен пред лидерите на ЕС на започналата в четвъртък среща.

Общо във всички 27 страни членки на ЕС до момента са инжектирани около 62 милиона дози от 88 милиона, доставени от производителите за прилагане в ЕС. Показаният от Фон дер Лайен документ показва също, че 18.2 млн. граждани на ЕС или едва 4.1% от общото население на съюза, е ваксинирано до момента с две дози, предаде Ройтерс.

Количеството на изнесените ваксини е много по-голямо от това, което досега ЕС е обявявал. Данните са от края на януари, когато ЕС създаде механизъм за мониторинг върху движението на ваксините. Числата, предоставяни по-рано, се базираха на митнически данни, твърдят официални представители. В сряда ЕК съобщи, че от края на януари са изнесени 43 млн. дози ваксина.

Според разчетите, които Урсула фон дер Лайен представи пред лидерите на ЕС, през първото тримесечие на тази година ЕС се очаква да получи 61 млн. дози от BionTech/Pfizer, 10 млн. дози от Moderna и 30 милиона от AstraZeneca.

AstraZeneca се е ангажирала с договор да достави на ЕС 90 млн. дози през първото тримесечие на 2021 г. и още 30 млн. дози през декември, показват данните.

За второто тримесечие ЕС очаква 200 млн. дози от BionTech-Pfizer, 35 млн. дози от Moderna, 70 от AstraZeneca и 55 милиона от Johnson & Johnson.

Договорното задължение на AstraZeneca е било за 180 милиона дози през второто тримесечие.

Лидерите на ЕС обсъждат на двудневна видеоконференция тежкия проблем с нестихващата Covid-вълна в Европа и състоянието на ваксинационната програма.

Ще бъдат обсъдени и новите спорни предложения, които да позволят на ЕС да блокира износа на ваксини от фармацевтични компании, които не изпълняват сключените с блока договори. Новите правила, обявени в сряда, предлагат да се въведе изискване за реципрочност - дали страната, към която се изнасят ваксини, е наложила ограничения на износа на такива препарати или съставки за тяхното производство; и за съразмерност - дали в държавата, получател на европейски ваксини, делът на имунизираните е по-висок, отколкото в ЕС и дали там епидемията е по-силно или по-слабо разпространена.

От изнесените 77 млн. дози ваксини от ЕС, 21 млн. са заминали за Великобритания, съобщи агенция Блумбърг, позовавайки се на официален източник, пожелал анонимност. От тази бройка само 1 млн. дози са били от AstraZeneca.

До момента във Великобритания са ваксинирани общо около 31 милиона души, което означава, че две трети от доставените препарати са дошли от Европа.

Британското правителство осъзнава, че неговата прехвалена програма на масова ваксинация става благодарение на производствения капацитет на ЕС и на това, че ЕС е отворен за износ, заяви официален представител на съюза, цитиран от Блумбърг.

Правителствата на страните членки са изправени пред сериозни проблеми заради продължителните локдауни и епидемиологични мерки. Недоволството на гражданите нараства и става все по-трудно да се обясни защо ЕС изнася повече ваксини за останалия свят, отколкото общия брой на ваксините, които са използвани вътре в ЕС.

I have presented to EU leaders the state of play on:



Vaccines delivery & vaccination in the EU

Expectations regarding deliveries in the 2nd quarter

Exports of vaccines from the EU to the rest of the world



Together we will ensure that Europeans get their fair share of vaccines. pic.twitter.com/8KCoK9ywU2 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 25, 2021