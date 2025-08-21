ЕС натиска САЩ за по-ниски автомобилни мита със задна дата

Европейският съюз се опитва да договори по-ниски мита за износа на автомобили за САЩ, които да се прилагат със задна дата от 1 август, съобщи в четвъртък председателят на Комисията по търговия на ЕС Марош Шефчович.

На този фон Еврокомисията и САЩ излязоха със съвместно изявление, в което се казва, че американските тарифи от 15% ще се прилагат за по-голямата част от вноса от ЕС. В декларацията се изброяват поетите ангажименти, включително обещанието на ЕС да премахне тарифите върху американски промишлени стоки и да предостави преференциален достъп до пазара за американски морски дарове и част от селскостопанските стоки.

Вашингтон ще предприеме стъпки за намаляване на настоящите 27,5% американски тарифи върху автомобили и авточасти, което е огромна тежест за европейските производители. Това се случва, след като Брюксел въведе законодателството, необходимо за прилагане на обещаните намаления на тарифите върху американски стоки.

В общото изявление на ЕК и САЩ за митата се казва, че облекчението на американските тарифи за автомобили и авточасти ще влезе в сила от първия ден на месеца, в който ЕС въведе законодателството.

Шефчович заяви, че Европейската комисия има “твърдо намерение” да направи предложения до края на месеца, което означава, че намалението на американските тарифи за автомобили ще се прилага със задна дата от 1 август.

Висш служител от американската администрация, пожелал анонимност, заяви, че европейските производители на автомобили биха могли да видят облекчение от настоящите американски тарифи в рамките на “седмици.”

“Веднага щом успеят да въведат това законодателство – и нямам предвид да го приемат, а наистина да го въведат – тогава ще бъдем в състояние да предоставим това облекчение. И ще кажа, че и двете страни са много заинтересовани да действат бързо,” казва източникът на Ройтерс.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обявиха сделката за митата на 27 юли на луксозното голф игрище на Тръмп в Търнбъри, Шотландия.

Двамата се срещнаха отново тази седмица като част от преговорите, насочени към прекратяване на войната на Русия в Украйна, и приветстваха рамковото си търговско споразумение като историческо постижение.

В съвместното изявление на САЩ и ЕК се казва, че споразумението може да бъде разширено с течение на времето, за да обхване допълнителни области и да подобри още повече достъпа до пазара.

“Съвместното изявление е, за да се държим взаимно отговорни и да гарантираме, че и двете страни изпълняват обещанията, обявени миналия месец,” казват източници от Вашингтон.

САЩ са се съгласили да прилагат тарифи под 15% от 1 септември само върху самолети и части от ЕС, генерични фармацевтични продукти и съставки, химически прекурсори и недостъпни природни ресурси, включително корк.

ЕС ще се опита да договори по-ниски тарифи за вино и спиртни напитки.

“Така че тези врати не са затворени завинаги,” каза Шефчович, като призна, че осигуряването на изключение за алкохолните напитки няма да бъде лесно.

В изявлението се потвърждава намерението на ЕС да закупи втечнен природен газ (LNG), петрол и продукти от ядрената енергия от САЩ на стойност 750 милиарда долара, както и допълнителни 40 милиарда долара чипове за изкуствен интелект, произведени в САЩ.

В него се повтаря и намерението компании от ЕС да инвестират допълнителни 600 милиарда долара в стратегически сектори на САЩ до 2028 г.

В изявлението се казва, че и двете страни са се ангажирали да се справят с “неоправданите цифрови търговски бариери.” ЕС и САЩ ще обмислят сътрудничество за предпазване на вътрешните си пазари на стомана и алуминий от свръхкапацитет за производство, като същевременно гарантират сигурни вериги за доставки помежду си, включително чрез тарифни квоти.