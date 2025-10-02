ЕС няма намерение да отнеме запорираното руско имущество

Не обмисляме отнемане на запорираното в ЕС руско имущество, заяви говорител на Европейската комисия по повод предложенията за използване на руска държавна собственост в полза на Украйна.
Това, че Русия се подготвя да отнема ускорено чуждестранна собственост, показва, че санкциите на ЕС работят, коментира говорителят, цитиран от БТА.
По неговите думи съответният указ на руския президент Владимир Путин засяга частно чуждестранно имущество, докато ЕС санкционира собственост на руската държава.
Говорителят поясни, че намеренията на ЕС са свързани с по-нататъшното използване на лихвите върху запорираните руски средства, без да се засяга главницата.
Попитан дали ЕС се подготвя да отнема частна руска собственост, той заяви, че времето ще покаже. По неговите думи в ЕС все още няма единно мнение как да се действа с поставената под запор в Белгия руска държавна собственост.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков вчера каза, че ако някой открадне или присвои руско имущество, или приходите от него, ще му бъде "потърсена сметка".
През септември еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис посочи, че ЕС обмисля да гарантира заем за Украйна, финансиран със санкционираната руска собственост.
Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас вчера коментира, че не може да си представи Москва да получи обратно блокираните с европейските санкции средства, освен ако не изплати репарации на Украйна.
