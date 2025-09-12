ЕС обсъжда забрана или квоти за шенгенски визи на руснаци

Страните от ЕС обсъждат въвеждането на квоти за издаване на шенгенски визи на туристи от Русия, както и увеличаване на сроковете за обработка на заявления и консулски такси като част от 19-ия пакет от санкции, заяви евродепутатът Томаш Здеховски пред руския вестник „Известия“. Според него се води дискусия и за пълна забрана за издаване на туристически визи на руснаци, но няма консенсус по този въпрос.

„Държавите, граничещи с Русия - балтийските държави, Полша, Финландия - категорично подкрепят строги ограничения, докато други - например Германия, Франция или южноевропейските държави, зависими от туризма - са по-предпазливи“, каза Здеховски.

Обсъждането на визовите ограничения на ниво Съвет на ЕС беше потвърдено от независимия евродепутат Фернан Картайзер. Той не изключи вероятността Брюксел да препоръча на държавите членки на ЕС напълно да спрат да издават туристически визи на руснаци. „Има риск от пълна забрана, но е невъзможно да се каже дали това ще стане реалност“, отбеляза Картайзер.

В допълнение към визовите ограничения, 19-ият пакет от санкции може да включва забрана за свободно движение в рамките на Шенгенското пространство за руски дипломати, както е предложено от Полша. Варшава смята, че е необходимо движението на руски дипломати да се ограничи само до държавата членка на ЕС, където те са акредитирани. Руското външно министерство вече заяви, че ще реагира на евентуални забрани.

След пълномащабното нахлуване на руската армия в Украйна ЕС спря опростения визов режим с Русия: таксата за виза се увеличи от 35 на 90 евро, а срокът за разглеждане на заявленията за визи се увеличи от десет на 15 дни. Редица европейски държави, включително Полша, Латвия, Литва, Естония и Чехия, напълно спряха издаването на туристически визи на руски граждани. През февруари 2024 г. Белгия предложи да се забрани издаването на шенгенски визи на руснаци.

Според данните за 2024 г. Русия влиза в топ 5 на страните по брой заявления за шенгенски визи. Броят на подадените от руснаци заявления възлиза на около 606 хиляди. Въпреки че делът на отказите в сравнение с периода преди пандемията е бил около седем пъти по-висок, миналата година тази тенденция е започнала да намалява - 7,5% откази през 2024 г. спрямо 10,6% през 2023 г., според данни на Европейската комисия.

„ЕС може да въведе квоти за издаване на визи за Испания, Италия, Франция, Гърция, а също така да намали броя на слотовете за регистрация с 30%“, смята Мая Котляр, основател и изпълнителен директор на MAYEL Travel. Експертът добави, че пълната забрана за издаване на визи на руснаци е малко вероятна, тъй като това решение ще изисква преразглеждане на законодателството и консенсус на всички страни от ЕС.