ЕС отговори с нови санкции на обявените от Путин мобилизация и референдуми

Европейският съюз предложи нов пакет от санкции срещу Москва, който ще включва таван на цените на руския петрол, продаван на трети страни. Тепърва ще се разработи законова основа за въвеждане на тавана на цените на петрола и методологията за формирането му. Очакванията са налагането на този таван да ограничи руските печалби и да запази пазара стабилен.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че ЕС ще предложи “широка” нова забрана за внос на руски продукти, която ще струва на Москва 7 милиарда евро (6.7 милиарда долара) приходи, предаде Bloomberg. Предвижда се въвеждане на забрана на ключови технологии, които биха били от полза на руската армия.

“Ние сме решени да накараме Кремъл да си плати за тази ескалация(на войната - б.а.)", каза тя.

Новите санкции бяха обявени след като Русия обяви частична мобилизация и организира спорни референдуми за анексиране на украинска територия, която окупира.

Фон дер Лайен каза, че ЕС цели да забрани на гражданите на общността да заемат високоплатени позиции в руски държавни компании. Въпреки че не бяха посочени конкретни лица, мярката, ако бъде подкрепена от държавите-членки, вероятно ще засегне бившия германски канцлер Герхард Шрьодер, прогнозира Bloomberg. Някогашният германски лидер е председател на акционерите на проектната компания North Stream, съвместен проект за транспортиране на руски газ, чийто мажоритарен собственик е енергийният гигант Газпром, според германските медии.

ЕС предлага да санкционира редица физически и юридически лица, включително висши служители на руското министерство и лица, ангажирани в организирането на последните референдуми, посочи първият дипломат на ЕС Жозел Борел.

Планът на Европейската комисия имаше за цел да ограничи достъпа до авиационни артикули, електронни компоненти и специфични химически вещества, за да лиши "военния комплекс на Кремъл от ключови технологии".

Russia should not benefit from European brainpower and expertise.



So we propose:



• Additional bans on providing European services



• Prohibition for EU nationals to sit on governing bodies of Russian state-owned companies pic.twitter.com/QLOf4iJc7r