ЕС отложи 19-ия пакет санкции срещу Русия

Страните от ЕС отложиха обсъжданията на нов пакет от санкции срещу Русия, след като Доналд Тръмп поиска да спрат да купуват руски петрол и да наложат тарифи до 100% на Китай и Индия. Европейската комисия трябваше да представи своите предложения в сряда, но сега това няма да се случи, съобщиха Политико и Bloomberg.

Правителствата на страните от ЕС получиха тази информация в понеделник вечерта, пише Политико, позовавайки се на дипломат от ЕС и служител от една от страните от блока. Кога може да се проведе ново представяне, не е известно.

Bloomberg също съобщава за отлагането, позовавайки се на европейски дипломат. Запознат със ситуацията човек каза пред агенцията, че страните от Г-7 в момента работят по нов пакет от санкции за координиране на подходите и планират да завършат подготовката му през следващите две седмици.

В известен смисъл исканията на Тръмп биха могли да свършат работа на ЕС: Брюксел отдавна оказва натиск върху Унгария и Словакия да диверсифицират покупките си на петрол и газ. Те са единствените страни от ЕС, които продължават да купуват руски петрол и получават предимно газ от тръбопроводите му.

По време на войната в Украйна обаче Унгария увеличи дела на потреблението си на руски петрол от 61% на 86% през 2024 г., докато Словакия остава почти 100% зависима от него, според Центъра за изследвания в областта на енергията и чистия въздух.

Но ако Тръмп иска ЕС да спре да купува руски петрол изцяло, той може просто да вдигне телефона и да се обади на унгарския премиер Виктор Орбан и словашкия премиер Роберт Фицо, каза европейски дипломат пред Politico: „Те са негови приятели, той може просто да им се обади.“

Що се отнася до призива за 50-100% тарифи за Китай и Индия (Тръмп обеща на ЕС да се присъедини), „това изглежда по-скоро като трик, отколкото като добросъвестно предложение – Тръмп винаги се е отклонявал от конфронтация с Путин“, казва Ноа Баркин, старши сътрудник в Германския фонд „Маршал“.

Видяхме съобщенията за отлагане на представянето на предложенията за нови санкции срещу Русия заради войната в Украйна, но никога не сме обявявали дата за това представяне, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.

Той уточни, че продължават разговорите между ЕК и държавите от ЕС за съдържанието на предложенията. Вчера говорителят уточни, че когато списъкът с мерките бъде готов, ще бъде представен за одобрение на Съвета на ЕС. По неговите думи работата продължава при закрити врата.

Попитан дали списъкът ще съдържа мерки срещу вноса на руски изкопаеми горива, както настоява президентът на САЩ Доналд Тръмп, говорителят посочи, че ЕС взима подобни мерки от началото на войната и напредва добре. Има различни възможности за съдържанието на предложението на ЕК за нови санкции, добави той.