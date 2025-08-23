ЕС отпуска на Украйна допълнителна финансова помощ в размер на 4.05 млрд. евро

Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен заяви, че Брюксел отпуска на Киев допълнителна финансова помощ в размер на 4,05 млрд. евро.
"Солидарността на ЕС с Украйна е непоколебима", написа председателката на Фон дер Лайен в "Х" в навечерието на Деня на независимостта на Украйна. Тя добави, че изплащането на над 4 млрд. евро демонстрира силната ангажираност на ЕС към възстановяването и бъдещето на страната.
Новите средства се отпускат в момент, в който страните членки на НАТО и ЕС демонстрират единство пред американския президент Доналд Тръмп във връзка с неговите дипломатически усилия да организира среща между украинския президент Володимир Зеленски и руския президент Владимир Путин.
ЕК заяви, че 3,05 млрд. евро от финансовата помощ идват от Механизма за възстановяване и интеграция на Украйна - програма на стойност до 50 млрд. евро, обхващаща периода 2024–2027 г.
Останалите 1 млрд. евро се отпускат като заем, който е част от инициативата на Г-7 Извънредни заеми за ускоряване приходи (ERA) на обща стойност около 45 млрд. евро.
ЕК посочи, че предоставянето на средствата е станало възможно и благодарение на отмяната на закон, който би ограничил независимостта на централните антикорупционни органи на Украйна. ЕК приветства тази стъпка и подчерта, че реформите в областта на правовата държава и борбата с корупцията в Украйна остават от решаващо значение за по-нататъшния ѝ път към членство в ЕС, предаде БТА.
От началото на руската инвазия през 2022 г. ЕС и неговите държави членки са обещали на Киев помощ в размер на близо 169 млрд.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.