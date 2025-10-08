ЕС планира да забрани вноса на руски нефт и газ от 2028

Посланиците на страните от Европейския съюз са одобрили план за поетапно отказване от вноса на нефт и газ от Русия до 2028 г., съобщава Ройтерс, позовавайки се на европейски дипломати. Според плана, постепенното прекратяване на доставките ще започне през януари 2026 г., когато ще бъде забранен вносът на руски газ по нови договори. От юни 2026 г. ограничението ще обхване и краткосрочните споразумения, а от януари 2028 г. ще влезе в сила пълна забрана за доставки по дългосрочни контракти. Документът има за цел да лиши Кремъл от енергийни приходи, използвани за финансиране на войната в Украйна.
Както отбелязват източници на агенцията, почти всички държави от ЕС са подкрепили инициативата, което увеличава шансовете тя да бъде приета бързо. Въпреки това, Унгария и Словакия са отправили критики, тъй като икономиките им все още зависят от руските енергоносители. Въпреки възраженията, проектозаконът ще задължи тези страни да подготвят национални планове за пълно прекратяване на вноса на нефт и газ от Русия до 2028 г.
Въпросът за произхода на втечнения природен газ, който постъпва в Европа, остава открит. Европейският съюз обсъжда дали доставките на втечнен газ трябва да преминават предварително одобрение преди изпращане, както и проверка от митническите служби при пристигането им в пристанищата на ЕС, за да се гарантира, че газът не е с руски произход. Франция и Италия са подкрепили общия план, но са предложили да се уточни механизмът за контрол на произхода на доставките.
След съгласуването от страна на посланиците, документът ще бъде изпратен на министрите на страните членки за одобрение на заседанието на 20 октомври. За утвърждаване на плана е необходимо "квалифицирано мнозинство" - най-малко 55% от държавите членки. След това страните от ЕС и Европейският парламент ще започнат преговори по окончателния текст на закона.
В момента зависимостта на ЕС от руския газ е намаляла от 45% през 2021 г. до около 12%. Въпреки това някои страни, сред които Унгария, Франция и Белгия все още продължават да правят покупки.
Паралелно с това Европейският съюз обсъжда нов пакет от санкции срещу Русия, който предвижда въвеждането на забрана за внос на руски втечнен природен газ още от януари 2027 г. — с една година по-рано от първоначално планираното.
Значи дотогава ще продължаваме да хрантутим Путин и същевременно да помагаме на Украйна. Много хитро. Тва сигирно ЕйАя ще да го е измислил :)
Да, една малка ядрена война с Русия добре ще се отрази на борсите в САЩ и може да отрезви някои болни мозъци тука, ако те междувременно не бъдат изпържени от въпросната война.
Марш обратно в дупката на кенефа !
Фюлер Урсула и нейните икономически разорителни бълнувания! Около 2028 Европа може да предизвика ядрена война с Русия. От което ще спечелят... САЩ и борсите там! Ще им дойде добре дошло за обслужване необслужваемият държавен дълг!