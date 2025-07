ЕС прие един от най-силните пакети от санкции срещу Русия

Европейският съюз прие осемнадесети пакет санкции срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна, предаде Ройтерс.

Пакетът включва мерки, имащи за цел да нанесат допълнителни удари по петролната и енергийната индустрия на Русия. Предвижда се, например, снижаване на приетия от Г-7 таван за закупуване на руски суров петрол от 60 до 47,6 долара за барел, казаха дипломати за Ройтерс.

"ЕС току-що одобри един от най-силните си санкционни пакети срещу Русия досега", заяви в социалната мрежа "Екс" ръководителката на европейската дипломация Кая Калас.

We are standing firm.



The EU just approved one of its strongest sanctions package against Russia to date.



We’re cutting the Kremlin’s war budget further, going after 105 more shadow fleet ships, their enablers, and limiting Russian banks’ access to funding. (1/3)