ЕС се готви да прехвърли активи, свързани с руския олигарх Дерипаска, за да компенсира Raiffeisen Bank

Европейският съюз готви ход на вдигане на санкциите върху активи, свързани с руския олигарх Олег Дерипаска, за да компенсира австрийската банка Raiffeisen Bank International (RBI) за щети, които тя е трябвало да плати в Русия, според европейски официални лица, предава в петък Financial Times.

Разпоредби за размразяване на акции на стойност около 2 милиарда евро в Strabag, австрийска строителна компания, някога частично притежавана от Дерипаска, са включени в последния проект на предложението на ЕС за санкции срещу Русия, според седем души, запознати с въпроса, посочва изданието.

Активите ще бъдат предоставени на Raiffeisen и ще компенсират банката за глоба от 2 милиарда евро, която тя е трябвало да плати след решение на руски съд в полза на бизнес, свързан с Дерипаска, казаха официалните лица.

Акциите на Raiffeisen се покачиха с повече от 6.5% в петък сутринта след репортажа на Financial Times.

Санкциите първоначално бяха наложени, защото Дерипаска предполагаемо е предоставял материална подкрепа за "руския военен и индустриален комплекс" по време на старта на войната на Русия в Украйна.

Въпреки това някои европейски официални лица се опасяват, че този ход ще легитимира усилията на олигарсите да заобикалят санкциите на ЕС срещу Русия и ще подкрепи руските съдилища, които предприемат ответни действия срещу санкциите чрез конфискация на западни активи.

Очаква се посланици на няколко държави членки на ЕС да възразят срещу този ход, първоначално предложен от Австрия, на среща в петък за обсъждане на новия пакет от санкции, добавиха петима от официалните лица.

Raiffeisen е западната банка с най-голямо останало присъствие в Русия след пълномащабното нахлуване на президента Владимир Путин през 2022 г. Но тя е изправена пред натиск от регулатори и чуждестранни правителства да напусне Русия, както направиха много други западни компании.

RBI се опитва да свие дейността си в Русия. Но руските регулатори не желаят да позволят на Raiffeisen да напусне страната, тъй като тя е една от малкото останали точки за достъп на страната до международната междубанкова платежна система Swift, разказват източници на FT.

Потенциална продажба вероятно би довела до западни санкции срещу банката и нейния собственик, което би я изолирало от световните пазари.

Австрийската банка и Дерипаска преди това се опитаха, но не успяха, да организират сложна размяна на активи, за да размразят 24-процентния дял на Дерипаска в Strabag, държан чрез неговата компания Rasperia.

Сделката в крайна сметка пропадна поради опасения, че ще заобиколи санкциите на ЕС. По-късно ЕС и САЩ наложиха санкции на друг олигарх, Дмитрий Белоглазов, и няколко свързани лица. Дерипаска беше продал Rasperia, включително замразените акции в Strabag, на Белоглазов.

Rasperia заведе дело срещу Raiffeisen в Русия, където австрийската банка беше принудена да плати 2 милиарда евро за щети. Съдът също така нареди прехвърлянето на акциите в Strabag на Raiffeisen.

Raiffeisen заяви през януари, че решението "няма обвързващ ефект в Австрия и следователно прехвърлянето на акциите не може да бъде изпълнено". Банката отбеляза също, че "акциите на Rasperia в STRABAG SE са обект на замразяване на активите според санкциите на ЕС, което в момента също предотвратява тяхното прехвърляне."

Предложението, обсъждано в Брюксел, сега ще позволи на Raiffeisen да поеме собствеността върху санкционираните акции, като на практика ще изпълни решението на руския съд.

Официални лица твърдят, че това легитимира руските съдилища, които връщат санкционирани активи чрез конфискация, и може да насърчи други олигарси да последват същия подход.

"Това може да създаде удобен прецедент за руски субекти да възстановят косвено замразените си средства чрез конфискация на активите на дъщерни дружества на компании от ЕС, които все още оперират в Русия", каза един дипломат.

Друг каза, че това ще "компенсира собствения риск на Raiffeisen", като е решила да продължи да оперира в Русия.

Поддръжниците на мярката твърдят, че тя ще предотврати санкционираният субект да получи парите си два пъти. Първо, чрез съдебно определената компенсация и когато активите бъдат размразени след вдигане на санкциите.

Raiffeisen отказа да коментира. Австрийското външно министерство не отговори на искане за коментар.

Говорител на Дерипаска отказа да коментира. Rasperia не отговори на искане за коментар.