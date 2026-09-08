ЕС шокиран от Сърбия заради възхваляването на военнопрестъпника Младич

Кадрите от погребението на Ратко Младич в Белград бяха шокиращи, заявиха в съвместно изявление, публикувано в Екс, председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Коща.
Според тях "елементите на официална държавна подкрепа и присъствието на някои висши сръбски представители на погребението будят дълбоко съжаление".
Коща и Фон дер Лайен смятат, че те противоречат на ценностите, които стоят в основата на пътя на Сърбия към Европейския съюз.
На този фон Европейската комисия не потвърди дали председателят на институцията Урсула фон дер Лайен ще включи Сърбия в тазгодишната си обиколка в страните от Западните Балкани.
Преди ден хиляди сръбски граждани присъстваха на погрежението на Младич.
Патриархът на Сръбската православна църква Порфирий отслужи опелото, а ковчегът на Младич бе покрит със сръбското знаме.
Сръбското правителство заяви, че не е участвало в церемонията, на която не присъства и президентът Александър Вучич.
Бившият командир на босненските сърби генерал Ратко Младич почина на 84-годишна възраст.
Той беше осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г.
Младич, известен като Касапина от Сребреница, се укриваше от международното правосъдие в продължение на 16 години до ареста му в Сърбия през май 2011, след което бе екстрадиран в Хага и изправен пред Международния трибунал.
Той бе признат за виновен по 10 от 11 обвинения за престъпления по време на кампанията на армията му през 1992 г., в която босненци и босненски хървати бяха изгонени от домовете си или задържани в ужасяващи условия.
Гений , Чърчил.организира съвсем целенасочено Бенгалският голодомор, при който от глад умират над 3 млн индийци. Пак той нарежда бомбардировките над Дрезден, при които изгарят живи над 40 000 цивилни.. Ти мислиш ли , че на англичаните им дреме какво мислят немци и индийци за Чърчил?!
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Само кат.ил и касапин може да се възхищава на кати.ли и касапи. Но за руските подметки това е нормално.
Медиапул, не ЕС , а Урсулите. Разлика от земята до небето.
Гений , Чърчил.организира съвсем целенасочено Бенгалският голодомор, при който от глад умират над 3 млн индийци. Пак той нарежда бомбардировките над Дрезден, при които изгарят живи над 40 000 цивилни.. Ти мислиш ли , че на англичаните им дреме какво мислят немци и индийци за Чърчил?!
И по тази тема ли грухтиш, sVion4o?
Касапинът от Сребреница, действал под одобрителния поглед нахоландските сини каски.
Касапинът на Сребреница.
За сърбите явно Младич е герой. Урсулите няма как да видят това, както не виджат и военнопрестъпниците в "най-демократичната държава в близкия изток".
Така се изпраща в последният му път национален герой и патриот.Урсулите това няма как да го разберат.Когато те си отиват , единствената опашка ще е от желаещи да плюят.