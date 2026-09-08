 Прескочи към основното съдържание
Вход / Регистрация

ЕС шокиран от Сърбия заради възхваляването на военнопрестъпника Младич

8 коментара
Погребението на Младич, сн. ЕПА/БГНЕС
Кадрите от погребението на Ратко Младич в Белград бяха шокиращи, заявиха в съвместно изявление, публикувано в Екс, председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Коща.
 
Според тях "елементите на официална държавна подкрепа и присъствието на някои висши сръбски представители на погребението будят дълбоко съжаление".
 
Коща и Фон дер Лайен смятат, че те противоречат на ценностите, които стоят в основата на пътя на Сърбия към Европейския съюз.
 
На този фон Европейската комисия не потвърди дали председателят на институцията Урсула фон дер Лайен ще включи Сърбия в тазгодишната си обиколка в страните от Западните Балкани. 
 
Преди ден хиляди сръбски граждани присъстваха на погрежението на Младич.
 
Патриархът на Сръбската православна църква Порфирий отслужи опелото, а ковчегът на Младич бе покрит със сръбското знаме.
 
Сръбското правителство заяви, че не е участвало в церемонията, на която не присъства и президентът Александър Вучич.
 
Бившият командир на босненските сърби генерал Ратко Младич почина на 84-годишна възраст.
 
Той беше осъден на доживотен затвор за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на войната в Босна и Херцеговина от 1992 до 1995 г. 
 
Младич, известен като Касапина от Сребреница, се укриваше от международното правосъдие в продължение на 16 години до ареста му в Сърбия през май 2011, след което бе екстрадиран в Хага и изправен пред Международния трибунал.
 
Той бе признат за виновен по 10 от 11 обвинения за престъпления по време на кампанията на армията му през 1992 г., в която босненци и босненски хървати бяха изгонени от домовете си или задържани в ужасяващи условия.
 
 
 
 
 
 
 

Ключови думи

Сърбия Ратко Младич
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Станете месечен дарител на Mediapool, защото ако журналистиката днес премълчи истината, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

8 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. един
    #8

    Само кат.ил и касапин може да се възхищава на кати.ли и касапи. Но за руските подметки това е нормално.

  2. Sion
    #7

    Медиапул, не ЕС , а Урсулите. Разлика от земята до небето.

  3. Sion
    #6
    Отговор на коментар #3

    Гений , Чърчил.организира съвсем целенасочено Бенгалският голодомор, при който от глад умират над 3 млн индийци. Пак той нарежда бомбардировките над Дрезден, при които изгарят живи над 40 000 цивилни.. Ти мислиш ли , че на англичаните им дреме какво мислят немци и индийци за Чърчил?!

  4. азсъмаз
    #5
    Отговор на коментар #1

    И по тази тема ли грухтиш, sVion4o?

  5. Sgt. Pepper
    #4

    Касапинът от Сребреница, действал под одобрителния поглед нахоландските сини каски.

  6. anton nikolov
    #3
    Отговор на коментар #1

    Касапинът на Сребреница.

  7. Honest John
    #2

    За сърбите явно Младич е герой. Урсулите няма как да видят това, както не виджат и военнопрестъпниците в "най-демократичната държава в близкия изток".

  8. Sion
    #1

    Така се изпраща в последният му път национален герой и патриот.Урсулите това няма как да го разберат.Когато те си отиват , единствената опашка ще е от желаещи да плюят.

Препоръчано от редакцията