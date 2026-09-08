ЕС шокиран от Сърбия заради възхваляването на военнопрестъпника Младич

Кадрите от погребението на Ратко Младич в Белград бяха шокиращи, заявиха в съвместно изявление, публикувано в Екс, председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Коща.

Според тях "елементите на официална държавна подкрепа и присъствието на някои висши сръбски представители на погребението будят дълбоко съжаление".

Коща и Фон дер Лайен смятат, че те противоречат на ценностите, които стоят в основата на пътя на Сърбия към Европейския съюз.