ЕС, Тръмп и Зеленски очертаха червените линии преди срещата с Путин за Украйна

В сряда Украйна и нейните европейски съюзници изразиха надежда, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще настоява за прекратяване на огъня по време на преговорите с руския президент Владимир Путин, без да се отказва от интересите на Украйна или да предлага разделяне на нейната територия.
Те разговаряха във видеоконференция, за да очертаят червените линии преди срещата между Тръмп и руския президент в Аляска късно в петък. Европейските лидери и украинският президент Володимир Зеленски изключиха възможността за предаване на окупирани от Русия украински територии.
Американският президент е изразил готовност да се застъпи за Украйна, а реакциите след срещата са предимно положителни, става ясно от изявленията на европейските лидери. За тях основната цел остава прекратяването на огъня и стабилни гаранции за сигурността и сувернитета на Украйна.
По думите на германския канцлер Фридрих Мерц Киев е готов да преговаря по териториални въпроси, но "правното признаване на руската окупация не е предмет на дебат", а в Аляска трябва да бъдат защитени интересите на Украйна и Европа в сферата на сигурността. Според него американският президент споделя позицията на европейските лидери по този въпрос.
По думите на френския президент Еманюел Макрон Тръмп ще работи за прекратяването на войната в Украйна, а Зеленски подчерта, че САЩ ще подкрепят Украйна и е получил уверение от Тръмп, че ще се свърже с него след края на срещата в петък, предаде БиБиСи.
Зеленски е поискал от своите съюзници натискът и санккиите към Русия да продължат, ако преговорите за прекратяването на огъня се провалят.
"Путин блъфира, като казва, че санкциите не работят. Те удрят по военната икономика на Русия. Да, те имат повече оръжие и артилерия, но загубите им са тройно по-големи. Казах на Тръмп, че Путин не иска мир, той иска пълна окупация на Украйна. Ние ще продължим с натиска - САЩ и Европа трябва да засилят санкциите. Русия не може да има право на вето върху влизането на Украйна в ЕС и НАТО", заяви Зеленски на съвместен брифинг с германския канцлер.
"Единство на целите"
Европейските лидери, Зеленски и Тръмп определят срещата като положителна. Италианският премиер Джорджия Мелони изрази задоволство от единството на целите.
Фридрих Мерц подчерта, че Европа полага усилия за "определяне на дневния ред" на преговорите и е готова да наложи по-строги санкции на Русия при липса на напредък. По думите му идеята е подкрепена от Тръмп.
От изявление на Тръмп след срещата стана ясно, че последиците за Русия при несъгласие да прекрати войната ще бъдат "изключително тежки".
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви, че европейските лидери, Тръмп и Зеленски са единни в решимостта си да сложат край на войната срещу Украйна.
"Топката е в полето на Европа", подчерта Рюте. Мелони също обяви, че е важно да се види какво ще бъде отношението на Русия, защото тя не е предприела никакви решителни стъпки за напредък.
Според председателя на Еворпейската комисия Усрула фон дер Лайер Европа, НАТО и САЩ са затвърдили общата си позиция по отношение на Украйна, а британският премиер Kиър Стармър гарантира, че подкрепата за Украйна ще продължи.
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пък обяви, че мисията на Тръмп е отново да донесе мир в Европа.
Европейскит лидери имат опасения, че разговорът между Тръмп и Путин може да доведе до териториални придобивки за Русия и затова през последните дни неколкократно настояха интересите на Украйна да бъдат ясно защитени по време на срещата в Аляска и поискаха предварителни разговори с Тръмп.
Среща между Тръмп, Зеленски и Путин е възможна съвсем скоро
По време на срещата се е обсъдила и евентуална тристранна среща между държавните глави на САЩ, Русия и Украйна.
"Ако срещата с Путин мине добре, почти веднага ще има втора, на която ще присъстват Путин, Зеленски и Тръмп. Ако не получа нужните отговори, втора среща няма да има", каза Тръмп пред журналисти след края на разговора.
Малко преди това американската медия CBS съобщи, позовавайки се на свой източници, че Съединените щати търсят място за тристранна среща между Тръмп, Зеленски и Путин, която да се проведе още през следващата седмица.
Френският президент Емануел Макрон пък предлага подобна среща да се проведе в Европа в "неутрална страна, приемлива за всички", предаде "Гардиън".
Русия не се отказва от исканията си
Същевременно стана ясно, че Русия не е променила исканията си за прекратяването на войната: Киев да оттегли напълно силите си от няколко ключови украински области и да се откаже от целта си да се присъедини към НАТО, предаде Ройтерс.
Русия понастоящем контролира близо 20% от Украйна, включително целия Кримски полуостров, цялата Луганска област, над 70% от Донецка, Запорожка и Херсонска област, както и части от Харковска, Сумска, Николаевска и Днепропетровска област.
Говорителят на руското Външно министерство Алексей Фадеев обяви в сряда, че позицията на Русия по този въпрос остава непроменена от юни 2024 г.
Тогава Путин обяви, че иска изтегляне на украинските войски от части от Донецка, Запорожка и Херсонска област и отказване от плановете на страната да стане член на НАТО.
По думите на руския президент условията му ще трябва да бъдат отразени в международни споразумения. Украйна обаче отхвърли подобни искания и многократно обяви, че няма да се откаже от териториите си.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
15 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Ukrainians have changed their minds on ending war https://www.msn.com/en-us/news/world/ukrainians-have-changed-their-minds-on-ending-war/ar-AA1Krlig?ocid=hpmsn&cvid=c1dc39fc30e4405b8cd103c0e02e3bba&ei=36
Моля, да питаш Обама как черта и пречертаваше едни линии в Сирия :-)
Червени линии не се чертаят когато срещата вече е насрочена. Червени линии се чертаят преди срещата да бъде насрочена.
ЕВРОНЕУДАЧНИЦИТЕ СА СЕ СЪБРАЛИ В БЕРЛИН! ДОВЕЛИ И ЗЕЛЕНСКИ ДА ПОСТАВЯ УСЛОВИЯ НА ТРЪМП И ДА ИСКА РЕПАРАЦИИ ОТ РУСИЯ!
Lacho
21:42 | 13 Aug 25
1820
0
ЕВРОНЕУДАЧНИЦИТЕ СА СЕ СЪБРАЛИ В БЕРЛИН! ДОВЕЛИ И ЗЕЛЕНСКИ ДА ПОСТАВЯ УСЛОВИЯ НА ТРЪМП И ДА ИСКА РЕПАРАЦИИ ОТ РУСИЯ!
ЕВРОНЕУДАЧНИЦИТЕ СА СЕ СЪБРАЛИ В БЕРЛИН! ДОВЕЛИ И ЗЕЛЕНСКИ ДА ПОСТАВЯ УСЛОВИЯ НА ТРЪМП И ДА ИСКА РЕПАРАЦИИ ОТ РУСИЯ!
След онлайн разговорът с американския президент, Мерц, Макрон, Зеленски и останалите от коалицията на желаещите …
войната да продължи и корупционната въртележка весело да се върти, изглеждаха като попарени!
Довлекли самодържеца Зеленски в Берлин, за да поставя условия и да разяснява на Тръмп с какво не бил съгласен и какво нямало да отстъпи. След като обяви, че няма да изтегли останките от армията си от Донбас, киевският самозванец се опита да си придаде тежест и каза, че Тръмп му е обещал да му се обади след предстоящите разговори с Путин в Аляска, за да го информира за резултата и следващият път щял да го покани и него.
Зеленски е ясен, но унижението на т.нар. "европейски лидери", които наскоро нашумяха като "наркоманите от купето на влака за Киев", е чудовищно. Дори и при безусловната капитулация на Третия райх тогавашните германски ръководители и пълководци в лицето на фелдмаршал Кайтел, например, са се държали на ниво за разлика от Мерц днес.
Каквото и да плямпат и за каквито и гаранции за сигурност да настояват всичко е пределно ясно - Русия победи, руската армия напредва с по над 10 километра на ден и няма сила, която да я спре, а най-малко това може да стори Зеленски и фалирала Европа! И ако тези крайно непопулярни сред собствените си народи политици продължат да тласкат киевската неонацистка хунта и главатарят и Зеленски към допълнителна ескалация, разгромът ще е още по-голям и последствията далеч по-лоши. Русия трябвало да плати на Украйна репарации в рамер на един трилион евро! Тези типове, които буквално унищожават Европа пред очите ни, са напълно загубили връзка с реалността......
Само обърнете внимание на видеото по-долу как изглежда Зеленски след "разговора" с Тръмп! Очевидно не е получил никакви гаранции, а напротив - казано му е да освобождава поста, който заема абсолютно незаконно и да си наляга парцалите. Същото важи и за менторите му войнолюбци от Четвъртия райх, в каквото се превърна Европа. Какви точно условия би могъл да диктува Мерц, когото германците вече не могат да понасят и то само няколко месеца след като бе избран за канцлер при второ гласуване в Бундестага, след като на първото не му достигнаха 16 гласа? Същият най-брутално и цинично излъга избирателите си и се коалира с тези, срещу които твърдеше, че ще се бори - зелените фанатици и розовите джендърактивисти от ПЕС.
Европейците и клоунът им Зеленски били разстроени, защото никой от тях не е поканен в Аляска! Ами досега в историята няма случай при подобни разговори да се каният победените - тях ги информират и впоследствие ги викат да подпишат капитулация. Никой никога не пита победения дали това или онова му харесва и какви са неговите условия. Дневният ред се диктува от онзи, чиято е инициативата на бойното поле, а в тази войнa това със сигурност не е Зеленски и еврокукловодите му.
В петък отчаянието сред войнолюбците ще е още по-голямо! А ако нещата на Източния фронт продължат да се развиват по същия начин и с тези темпове скоро Зеленски може и да увисне на някой стълб на "майдана" в Киев.
Страхил Ангелов
https://www.facebook.com/share/v/1BykhSnyWn/
Кой беше ти ? Някой аграрен джентълмен ли или просто един кре тен ?
Не е война, а военна операция все пак. Русия защити гражданите си в Донбас и други места. Не е изпълнила целите по демилитаризация и денацификация на режима в Киев спонсориран от Запада. Това да се бориш до последния екраинец, не е борба, а жертвоприношение.
Украйна загуби войната, РФ няма дя отстъпи завладените територии населени с рускоезични украинци. Удължаването на агонията за Украйна няма да е полезно за ЕС и Англия, които надъхват Зеленски да се бори до " последния украинец". Искрено се надявам войната да спре.
Нали вече ти беше казано, че за да почнеш да разбираш, трябва да си извадиш краставицата от гъ-за ...
И как ще го гризне,кога ще ги направи ? Като гледам само жалка Европа обеднява все повече и повече с тези неадекватни политици сложени от домовата книга без грам разбиране за икономика и стратегия. Заради някаква си до вчера никому известна оСрайна Европа потъва и потъва, САШЩ са ясни за тях има един Господ и той е $$, но тези смешници дето се изказват от името на народите не ги разбирам.
Войната в Украйна ще продължи до ...... до последния руснак! ;)