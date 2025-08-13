ЕС, Тръмп и Зеленски очертаха червените линии преди срещата с Путин за Украйна

В сряда Украйна и нейните европейски съюзници изразиха надежда, че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще настоява за прекратяване на огъня по време на преговорите с руския президент Владимир Путин, без да се отказва от интересите на Украйна или да предлага разделяне на нейната територия.

Те разговаряха във видеоконференция, за да очертаят червените линии преди срещата между Тръмп и руския президент в Аляска късно в петък. Европейските лидери и украинският президент Володимир Зеленски изключиха възможността за предаване на окупирани от Русия украински територии.

Американският президент е изразил готовност да се застъпи за Украйна, а реакциите след срещата са предимно положителни, става ясно от изявленията на европейските лидери. За тях основната цел остава прекратяването на огъня и стабилни гаранции за сигурността и сувернитета на Украйна.

По думите на германския канцлер Фридрих Мерц Киев е готов да преговаря по териториални въпроси, но "правното признаване на руската окупация не е предмет на дебат", а в Аляска трябва да бъдат защитени интересите на Украйна и Европа в сферата на сигурността. Според него американският президент споделя позицията на европейските лидери по този въпрос.

По думите на френския президент Еманюел Макрон Тръмп ще работи за прекратяването на войната в Украйна, а Зеленски подчерта, че САЩ ще подкрепят Украйна и е получил уверение от Тръмп, че ще се свърже с него след края на срещата в петък, предаде БиБиСи.

Зеленски е поискал от своите съюзници натискът и санккиите към Русия да продължат, ако преговорите за прекратяването на огъня се провалят.

"Путин блъфира, като казва, че санкциите не работят. Те удрят по военната икономика на Русия. Да, те имат повече оръжие и артилерия, но загубите им са тройно по-големи. Казах на Тръмп, че Путин не иска мир, той иска пълна окупация на Украйна. Ние ще продължим с натиска - САЩ и Европа трябва да засилят санкциите. Русия не може да има право на вето върху влизането на Украйна в ЕС и НАТО", заяви Зеленски на съвместен брифинг с германския канцлер.

"Единство на целите"

Европейските лидери, Зеленски и Тръмп определят срещата като положителна. Италианският премиер Джорджия Мелони изрази задоволство от единството на целите.

Фридрих Мерц подчерта, че Европа полага усилия за "определяне на дневния ред" на преговорите и е готова да наложи по-строги санкции на Русия при липса на напредък. По думите му идеята е подкрепена от Тръмп.

От изявление на Тръмп след срещата стана ясно, че последиците за Русия при несъгласие да прекрати войната ще бъдат "изключително тежки".

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви, че европейските лидери, Тръмп и Зеленски са единни в решимостта си да сложат край на войната срещу Украйна.

"Топката е в полето на Европа", подчерта Рюте. Мелони също обяви, че е важно да се види какво ще бъде отношението на Русия, защото тя не е предприела никакви решителни стъпки за напредък.

Според председателя на Еворпейската комисия Усрула фон дер Лайер Европа, НАТО и САЩ са затвърдили общата си позиция по отношение на Украйна, а британският премиер Kиър Стармър гарантира, че подкрепата за Украйна ще продължи.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс пък обяви, че мисията на Тръмп е отново да донесе мир в Европа.

Европейскит лидери имат опасения, че разговорът между Тръмп и Путин може да доведе до териториални придобивки за Русия и затова през последните дни неколкократно настояха интересите на Украйна да бъдат ясно защитени по време на срещата в Аляска и поискаха предварителни разговори с Тръмп.

Среща между Тръмп, Зеленски и Путин е възможна съвсем скоро

По време на срещата се е обсъдила и евентуална тристранна среща между държавните глави на САЩ, Русия и Украйна.

"Ако срещата с Путин мине добре, почти веднага ще има втора, на която ще присъстват Путин, Зеленски и Тръмп. Ако не получа нужните отговори, втора среща няма да има", каза Тръмп пред журналисти след края на разговора.

Малко преди това американската медия CBS съобщи, позовавайки се на свой източници, че Съединените щати търсят място за тристранна среща между Тръмп, Зеленски и Путин, която да се проведе още през следващата седмица.

Френският президент Емануел Макрон пък предлага подобна среща да се проведе в Европа в "неутрална страна, приемлива за всички", предаде "Гардиън".

Русия не се отказва от исканията си

Същевременно стана ясно, че Русия не е променила исканията си за прекратяването на войната: Киев да оттегли напълно силите си от няколко ключови украински области и да се откаже от целта си да се присъедини към НАТО, предаде Ройтерс.

Русия понастоящем контролира близо 20% от Украйна, включително целия Кримски полуостров, цялата Луганска област, над 70% от Донецка, Запорожка и Херсонска област, както и части от Харковска, Сумска, Николаевска и Днепропетровска област.

Говорителят на руското Външно министерство Алексей Фадеев обяви в сряда, че позицията на Русия по този въпрос остава непроменена от юни 2024 г.

Тогава Путин обяви, че иска изтегляне на украинските войски от части от Донецка, Запорожка и Херсонска област и отказване от плановете на страната да стане член на НАТО.

По думите на руския президент условията му ще трябва да бъдат отразени в международни споразумения. Украйна обаче отхвърли подобни искания и многократно обяви, че няма да се откаже от териториите си.