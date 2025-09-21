 Прескочи към основното съдържание
ЕС вероятно ще отхвърли искането на Турция за защитен статут на дюнер кебапа

ЕС вероятно ще отхвърли искането на Турция за защитен статут на дюнер кебапа
Европейският съюз има намерение да отхвърли искането на Турция за защитен статут на дюнер кебапа, който да определя строги правила за рецептата за приготвяне на популярната улична храна, са съобщили източници от Европейската комисия и германски медии, цитирани от турското издание "Тюркийе тудей“.
 
Базираната в Истанбул Турска асоциация на производителите на дюнер (UDOFED) настояваше да получи изключителни права върху наименованието "дюнер кебап“ чрез кандидатурата си за статут на "защитен традиционен специалитет“.
 
Това щеше да принуди европейските производители или да следват стриктно турски рецепти, или да преименуват продуктите си.
 
Възражения срещу турското искане бяха внесени от Германия и от Австрия.
 
"Официалното решение ще отнеме известно време. Но като се вземат предвид всички известни факти, вероятността вносителят на турското искане да успее е близка до нула“, е казал източник от Европейската комисия пред германския вестник „Билд“.
 
Турция настояваше в продуктите, наречени "дюнер кебап“, да се използва само телешко месо от животни, не по-млади от 16 месеца. Също така защитената рецепта трябваше да съдържа специални съставки за мариноване, ограничения на съдържанието на сол, както и употребата при приготвянето на ножове с дължина от 55 см вместо електрически уреди.
 
"Това би означавало край на 95 процента от дюнерите, които в момента се продават в Германия“, каза Ердоан Ком, говорител на германската Асоциация на производителите на дюнери.
 
Турция внесе искането си за защита на дюнера в ЕК преди около година, но решението по казуса беше отлагано няколко пъти.
 
Класическата рецепта, която Турция иска да защити, включва месо, ориз, домати, люти чушки. По правило тази плънка се сервира в хляб пита.
 
Дюнер кебапът, който е придобил популярност в Европа, обикновено включва зеле и листа от маруля. Пълнежът е силно покрит със сосове, включително чеснов сос, и се увива в лаваш, отбелязва БТА.

Ключови думи

дюнер
7 коментара

  1. Кочо
    #7

    Дюнер кебапът е немски. Турски гестарбайтери започват бизнес с него и той се разпространява като една от най-бързите аламинути в Германия. В последствие и по света. Иначе турският дюнер щеше да е популярен, колкото и турската имам баялдъ.

  2. akvehsh
    #6

    Не каьвам нищо за теб, но за външен човек, твоите постове все въртят около мъжка любов и папагал на Радев

  3. Коментарът е изтрит в 18:04 на 21 септември 2025 от автора.
    #5
  4. Мазен Кумунис
    #4
    Отговор на коментар #3

    Шарлатаните вече са забравени и от Бога! Те затова скачат, като малоумни! ;)

  5. akvehsh
    #3
    Отговор на коментар #1

    Как не успя да намесиш ПП /ДБ ?

  6. Шерлок Холмс
    #2

    Да си защитят "турски донер кебаб"

  7. Мазен Кумунис
    #1

    Скоро в ЕС ще има искане за статут на шалварите и фереджетата! ;)

