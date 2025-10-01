ЕС води кампания за спечелване на умовете и сърцата на хората в Украйна, докато Унгария блокира присъединяването й

Европейският съюз провежда тази седмица кампания на високо равнище за спечелване на умовете и сърцата на хората в Украйна, като организира среща с унгарското малцинство в западната част на страната в опит да намали напрежението между двете съседни държави, което заплашва кандидатурата за присъединяване на страната към блока.

Украйна иска да ускори процеса на присъединяване към съставения от 27 страни членки блок, тъй като смята това за най-реалистичен път за икономическо процъфтяване и за създаване на буфер срещу заплахата, която идва от Русия след инвазията през 2022 г.

Целта за членство обаче не е лесно постижима, тъй като Брюксел е вдигнал високо летвата по редица критерии, които Украйна ще се стреми да покрие, а противопоставянето на Унгария става все по-категорично.

Будапеща е обезпокоена за правата на унгарското малцинство

Унгарското правителство изразява опасения, включващи езиковите права на етническите унгарци, и се аргументира със заплахи за сигурността и икономиката на Унгария, в случай че Украйна се присъедини към ЕС.

"Няма разширяване без защита на правата на малцинствата", заяви в понеделник еврокомисарят по разширяването Марта Кос пред представители на малцинствата в Ужгород, Западна Украйна, където посети училища за деца от унгарското и словашкото малцинство.

Отношенията между Унгария и Украйна се влошиха през последните седмици, след като Киев заяви, че дронове, навлезли в украинското въздушно пространство, може да са дошли от Унгария, което накара Будапеща да предположи, че украинският президент Володимир Зеленски "си е изгубил ума".

И двете държави експулсираха реципрочно свои дипломати, забраниха взаимно новинарски сайтове и наложиха забрана за влизане на територията им на поне един военен представител на другата страна. В понеделник унгарският премиер Виктор Орбан постави под съмнение суверенитета на Украйна.

В училище, където учениците учат унгарски, украински и английски език, Кос разговаря с тийнейджъри за ЕС, беше помолена от ученици да прочете на глас пасажи от унгарски учебник и изгледа представени от облечени в народни носии деца унгарски народни танци.

"Ние сме 27 и се надяваме Украйна скоро също да бъде сред нас", каза еврокомисарят на децата.

В словашко училище тийнейджър попита Кос за перспективите на Украйна за присъединяване към ЕС. "Много са добри. Може някой от вас дори да стане еврокомисар", отговори тя.

Орбан прави от позицията си към Украйна тема на предизборната си кампания

Унгарският премиер Виктор Орбан, който е по-близо до Кремъл, отколкото до европейските лидери, и се готви за оспорвани избори догодина, се противопоставя на започването на предприсъединителни преговори с Украйна и направи тази си позиция тема на предизборната си кампания.

Представители на властите в европейски държави виждат в това циничен начин да се попречи на Украйна да напредне по пътя към членство.

"Унгария иска права, каквито тези малцинства никога не са имали преди и никога не са искали да получат", каза европейски официален представител, който поиска да остане анонимен, за говори по тази чувствителна тема.

"Румъния също има свое малцинство в Украйна, но това никога не е създавало проблеми", добави той.

Украйна и почти всички държави членки на ЕС искат тя да започне първоначални преговори по шест "клъстера", обхващащи въпроси като правата и икономическата политика. Унгария блокира процеса, който изисква единодушно решение от страна на 27-те държави членки на блока.

Украйна прие през 2017 г. закон, който изисква всички училища да обучават учениците над 10-годишна възраст на украински език.

През 2023 г. в закона бяха внесени някои промени, но според критици поправките не отиват достатъчно далеч. Брюксел насърчава Украйна да приложи изцяло плана за действие за правата на малцинствата, приет през май.

Изказвайки се пред представители на малцинствата, Кос заяви, че Европейската комисия ще действа като гарант и ще упражнява надзор върху ангажиментите, поети от Киев.

"Повярвайте ми, ще бъда много стриктна", каза тя.

Послание към Украйна и Унгария

Европейската комисия иска пътуването на Кос да послужи като жест на подкрепа за правата на малцинствата и да изпрати политическо послание към Киев и Будапеща, окуражавайки Украйна да продължи реформите и призовавайки Унгария да вдигне ветото си.

"Посланието за Будапеща е, че възприемаме сериозно опасенията на нашите държави членки", каза Кос в интервю за Ройтерс в Западна Украйна.

Тя добави, че опасенията на Унгария могат да бъдат разсеяни по време на преговорите по клъстъра за малцинствата.

"Да не искаш дори да започнеш преговорите заради това, според мен не е справедливо", каза Кос.

Украйна настоява за започване на преговорите и твърди, че е изпълнила всички изисквания за това.

Говорителят на унгарското правителство и министерствата на външните работи и европейските въпроси на Унгария засега не са отговорили на запитванията на Ройтерс за коментар по темата.

"Много неща остават да бъдат решени, но процесът се движи в правилната посока", каза Ласло Зубанич, председател на Демократичния алианс на унгарците в Украйна.

ЕС търси заобиколно решение

Кос каза, че въз основа на разговорите си усеща, че представителите на малцинствата виждат ползите от присъединяването към ЕС, но някои изразяват също опасения за това как ще работи планът за действие на Украйна за малцинствата в сферата на образованието и здравеопазването.

Тя отправи също послание към властите в Киев.

"Основното послание е, че всички малцинства са богатство за ЕС. Те трябва да подходят към този въпрос много сериозно", каза Кос.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща изказа идеята за отваряне на клъстъри, без постигане на единодушие от страна на целия ЕС, заобикаляйки възраженията на Унгария, казаха служители. Промяната на правилата обаче също ще изисква одобрението на всички 27 държави членки.

