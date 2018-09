ЕС засилва граничната охрана и еврото, за да увеличи глобалната си роля

Европейският съюз планира да разполага с още 10 000 граничари, за да се справи с незаконната имиграция до 2020 г., каза председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер в годишното си обръщение за състоянието на Европейския съюз.

Той призова за по-голяма солидарност при отговорите на мигрантската криза вместо "ad-hoc решения" .

Юнкер се обяви и за разкриване на пътища за законна миграция, като целта е така да бъдат привлечени квалифицирани чужденци.

В последното за мандата си обръщение към европейските депутати Юнкер настоя за трайно решение на миграционната кризата и се обяви в защита на европейската перспектива за Западните Балкани.

Той представи и визията си за бъдещите отношения с Великобритания, отговора на популизма и засилването на влиянието на ЕС в световната политика. Най-мащабната инициатива, която лансира, е план за развитието на Африка, който предвижда инвестирането на 24 млрд. евро и разкриването на 10 млн. работни места.

"Светът има нужда от силна и обединена Европа. Това не замества националния суверенитет. Европейският суверенитет никога няма да бъде насочен срещу други. Европа няма да бъде никога крепост, загърбила останалия свят, особено онези, които страдат. Светът е на всички, а не само на избрани", заяви Юнкер.

По думите му Европа трябва да действа като един човек.

Той съобщи, че ЕК ще предложи занапред решенията по някои въпроси от международната политика и от икономиката да бъдат взимани с квалифицирано мнозинство (с гласовете на 55 на сто от държавите в ЕС, които представляват поне 65 на сто от гражданите на Общността).

Идеята е да се създаде механизъм за по-бързо взимане на общи решения.

Нови мерки за борба с тероризма

Председателят на ЕК съобщи, че предстои предложение за промени в общностното законодателство, по чиято сила доставчиците на услуги в интернет ще бъдат задължени да отстраняват терористично съдържание в срок до един час.

Комисията предлага разширяване на задачите на новосъздадената Европейска прокуратура с цел включване на борбата срещу терористичните престъпления.

Предстои и предложение, насочено срещу влиянието на външни страни върху европейското обществено мнение.

Той коментира, че са необходими гаранции за провеждането на свободни и честни избори в ЕС и заради това се готвят нови правила за защита на изборния процес от манипулации.

Предвижда се по-голяма прозрачност на политическата реклама онлайн и санкции при незаконно използване на лични данни.

Юнкер посочи, че в следващите месеци очаква да заработи изцяло планът за европейската отбрана.

"Не военизираме ЕС, а искаме да станем по-отговорни и самостоятелни. Само така можем да защитим гражданите от външните и вътрешните заплахи, както и работните им места", каза той.

Повече усилия за Източна Европа

Юнкер се обяви и за оказването на допълнителни усилия за сближаване с Източна Европа.

"Този регион заслужава повече", коментира той.

По думите му разширяването на ЕС е успех, довел до помирение.

"Трябва да определим ясно отношението си към приемането на държавите от Западните Балкани, иначе други ще се намесят в непосредственото ни съседство. Европа повече не може да разчита на вчерашните обещания", посочи той.

"Европа може да превъзмогне разликите изток-запад и север-юг. Европа е твърде малка, за да се дели. Трябва да утвърдим говоренето с един глас в международната политика", добави Юнкер.

Засилване на еврото

В оставащите няколко месеца от мандата ЕК ще предложи подход за укрепване на еврото на международната сцена.

Юнкер отбеляза, че засега еврото е втората валута в света и призова тази позиция да се подобри. По думите му е неприемливо ЕС да плаща за вноса на енергия в долари, след като едва два процента от внасяните енергоизточници идват от САЩ.

Според него Европейският съюз трябва да има по-голяма глобална роля.

Той заяви, че е нужно Европа, която вече е преодоляла икономическата криза, да обедини военните и икономическите си сили, за да се превърне в сила, с която всеки се съобразява.

По повод напускането на Великобритания Юнкер заяви, че след март догодина британската страна няма да бъде просто външна за ЕС, а ще се превърне в много близък съсед и партньор.

Той отбеляза, че въпреки това ще бъде невъзможно Великобритания да остане част от единния пазар на ЕС.

План за 10 млн. работни места в Африка

Юнкер поиска отношенията с Африка да станат партньорски и съобщи, че ЕК ще предложи план за разкриване на 10 милиона работни места за африканци в техните страни в следващите пет години. Предвиждат се инвестиции за 24 милиарда евро на африканския континент, както и разширяване на приема на африкански студенти в ЕС.

Юнкер призова за бързо приемане на промените в миграционното законодателство и настоя отношенията с Африка да се превърнат в равнопоставени. Не трябва да разглеждаме отношенията с Африка само през предоставянето на средства за развитие, това е унизително, коментира той.

По неговите думи Африка няма нужда от благотворителност, а от сътрудничество с ЕС.

Патриотизмът не трябва да е насочен срещу други

В навечерието на изборите за ЕП догодина той коментира, че родолюбието (патриотизмът) е ценност, когато не е срещу други. Патриотизмът, който търси виновници, без да посочва решенията, няма място в ЕС, добави той.

"Да посеем днес дърветата, под чиято сянка ще растат наследниците ни. Най-големият стремеж е да не се допусне нова война", каза председателят на ЕК.

Журналистите не пропуснаха да забележат, че Юнкер е облечен в същия костюм, с който представи и миналогодишното си слово.

