Ескалация: Полша вдигна изтребители, за да свали руски дронове на своя територия

Полша съобщи, че е вдигнала по тревога бойната си авиация, за да свали вражески обекти, навлезли на нейна територия. При акцията са използвани и съюзнически самолети на страни от НАТО.

"На радарите бяха засечени повече от 10 обекта и тези от тях, които създаваха риск, бяха неутрализирани", съобщи полската армия. "Това е акт на агресия, който представляваше реална заплаха за сигурността на нашите граждани".

Върховният дипломат на ЕС Кая Калас заяви, че Русия изглежда е нарушила умишлено полското въздушно пространство, след като Варшава изпрати изтребители да свалят руски дронове.

"Снощи в Полша видяхме най-сериозното нарушение на европейското въздушно пространство от Русия от началото на войната, а индикациите сочат, че то е било умишлено, а не случайно“, написа Калас в X, цитирана от АФП.

"ЕС изразява пълна солидарност с Полша. Войната на Русия ескалира, а не приключва“, добави тя.

Дрон е поразил жилищна сграда в Източна Полша, но никой не е пострадал, съобщи частната полска телевизия "Полсат".

Властите на граничното Люблинско воеводство съобщиха, че полицията е намерила поне един дрон, свален от полските военни.

Освен това, в град Вырыки в Люблинското воеводство отломките от дрона са повредили покрива на жилищен дом и паркиран на парцела автомобил, съобщава изданието Polsat News, позовавайки се на заместник-инспектора в управлението на полицията в Люблин.

Противовъздушната отбрана на страната бе поставени в най-висока степен на готовност.

"Самолетите използваха оръжие срещу вражески обекти", заяви министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш в публикация в социалните мрежи. "Намираме се в постоянен контакт с командването на НАТО", добави министърът.

Оперативното командване на полските въоръжени сили съобщи, че "въздушното пространство е било многократно нарушено от дронове" по време на руските удари срещу съседна Украйна, както и че полски и съюзнически самолети са били мобилизирани в отговор.

"В ход е операция, свързана с многократни нарушения на полското въздушно пространство“, потвърди полският премиер Доналд Туск в социалните мрежи, като подчерта, че оръжие е било използвано срещу навлизащите обекти.

Според руската секция на БиБиСи за първи път от началото на войната на Русия срещу Украйна руски дронове са навлели масирано във въздушното пространство на Полша. Досега е имало само единични инциденти, като полските ВВС избягваха да свалят дроновете.

Сега Полша затвори четири летища - в Люблин, Жешов и двете летища във Варшава.

"В резултат на днешната атака на Руската федерация на територията на Украйна се наблюдава безпрецедентно нарушение на границите на полското въздушно пространство от обекти от типа дронове. Това е акт на агресия, който създаде реална заплаха за нашите граждани“, заяви командването на полската армия в социалните мрежи.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио съобщи, че е бил информиран за дронове над Полша, съобщи CNN.

Командването на полските въоръжени сили призовава поляците да си останат вкъщи.

"Въздушното пространство на страната е многократно нарушено от обекти от типа на безпилотните летателни апарати. Операцията по откриване и неутрализиране на целите продължава. Използвани са оръжия, продължават операциите по определяне на местоположението на свалените цели. Военната операция продължава, призоваваме всички да си останат вкъщи. Най-уязвимите райони са Подляското, Мазовското и Люблинското войводство“, се казва в съобщението на военните.

Конгресменът от Републиканската партия Джо Уилсън обвини Русия в обявяване на война на Полша. Той призовава администрацията на Тръмп да въоръжи Украйна и да позволи удари дълбоко в територията на Руската федерация.

Telegram каналът на украинските военновъздушни сили също съобщава за нови ракети, навлезли във въздушното пространство в Черниговска област.

“Русия изстреля много ракети, а атаките с дронове продължават, което е заплаха не само за нашия народ. Терористичната страна продължава войната, въпреки че постоянно декларира желанието си за мир“, написа в своя Telegram канал Андрей Ермак, ръководител на Офиса на президента на Украйна.