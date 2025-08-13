Естония обяви руски дипломат за персона нон грата

Естония гони руски дипломат за нарушение на санкциите и други престъпления срещу страната, съобщи в сряда външното министерство на страната, цитирано от “Гардиън“.

Първият секретар на руското посолство в Талин беше обявен за персона нон грата от Естония и трябва да напусне страната, обявиха от външното министерството без да споменават името му.

"Въпросният дипломат е участвал пряко и активно в подкопаването на конституционния ред и правната система на Естония, както и в разделянето на естонското общество, допринасяйки за престъпления срещу държавата“, заяви естонският външен министър Маргус Цахкна.

По думите му "непрекъснатото вмешателство на руското посолство във вътрешните работи на Естония трябва да приключи“ и с експулсирането на дипломата Естония показва, че няма да "допусне никакви действия, организирани и координирани от чужда държава на нейна територия".

Говорителят на руското външно министерство Алексей Фадеев каза, че решението на Естония е враждебно действие и ще последва отговор от Москва.