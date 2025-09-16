Естония ще изгради противотанков ров с дължина 40 км на границата с Русия

Властите на Естония възнамеряват до 2027 г. да завършат изграждането на 40-километров противотанков ров в югоизточната част на балтийската република, близо до границата с Русия, който ще стане част от така наречената Балтийска отбранителна линия, съобщи националната телевизия ERR, предаде ТАСС.
"До края на 2027 г. се планира да бъде завършено изграждането на повече от 40 километра противотанков ров. Освен това, почти 600 бункера трябва да бъдат или вече са оборудвани в земята, или да се намират в непосредствена близост до планираните позиции“, заяви пред телевизията представител на генералния щаб на отбранителните сили на Естония.
Според информация на ERR, общата дължина на планираната от Талин отбранителна зона ще бъде около 100 км, и ще е на около 40 км от сухоземната граница с Русия.
През юни 2024 г. Ройтерс, позовавайки се на писмо, съобщи, че балтийските страни и Полша молят Европейския съюз да отпусне средства за изграждане на отбранителна линия на границата с Русия и Беларус. Според авторите на писмото тази линия трябва да се изгради в координация с НАТО и в съответствие с военните изисквания на алианса. Източници на агенцията от дипломатическите среди казаха, че изграждането на отбранителна линия с дължина 700 км ще изисква не по-малко от 2,5 млрд. евро.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.