Властите на Естония възнамеряват до 2027 г. да завършат изграждането на 40-километров противотанков ров в югоизточната част на балтийската република, близо до границата с Русия, който ще стане част от така наречената Балтийска отбранителна линия, съобщи националната телевизия ERR, предаде ТАСС.

"До края на 2027 г. се планира да бъде завършено изграждането на повече от 40 километра противотанков ров. Освен това, почти 600 бункера трябва да бъдат или вече са оборудвани в земята, или да се намират в непосредствена близост до планираните позиции“, заяви пред телевизията представител на генералния щаб на отбранителните сили на Естония.

Според информация на ERR, общата дължина на планираната от Талин отбранителна зона ще бъде около 100 км, и ще е на около 40 км от сухоземната граница с Русия.

През юни 2024 г. Ройтерс, позовавайки се на писмо, съобщи, че балтийските страни и Полша молят Европейския съюз да отпусне средства за изграждане на отбранителна линия на границата с Русия и Беларус. Според авторите на писмото тази линия трябва да се изгради в координация с НАТО и в съответствие с военните изисквания на алианса. Източници на агенцията от дипломатическите среди казаха, че изграждането на отбранителна линия с дължина 700 км ще изисква не по-малко от 2,5 млрд. евро.