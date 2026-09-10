ЕЦБ очаквано повиши за втори път тази година водещите си лихви

Европейската централна банка (ЕЦБ) очаквано повиши водещите си лихви с по 25 базисни пункта след двудневното заседание на управителния съвет.
Лихвата по депозитното улеснение (която банките получават, когато депозират средства овърнайт при ЕЦБ и която е основният референтен показател) е повишена от 2.25 процента на 2.50%, със същата стъпка се вдигат лихвата по основните операции по рефинансиране - до 2.55%, както и тази по пределното кредитно улеснение (плащана от банките при овърнайт заемане на средства от ЕЦБ с предоставяне на обезпечение) - до 2.85 процента.
Това е второто увеличение на лихвите на ЕЦБ през тази година. През юни централната банка повиши трите ставки също с по 25 базисни пункта, за първи път от близо три години, след ускоряването на инфлацията в еврозоната заради енергийния шок, предизвикан от войната в Близкия изток. На заседанието си през юли ЕЦБ остави лихвите без промяна, но даде сигнал, че ново увеличение през септември е възможно на фона на поскъпването на петрола и природния газ.
Решението беше широко очаквано от пазарите, след като инфлацията в еврозоната се ускори до 3.3 на сто през август, достигайки най-високото си равнище от три години. Основен източник на ценовия натиск остава енергията, след като новата ескалация на конфликта между САЩ и Иран доведе до поскъпване на петрола и намали очакванията за бързо нормализиране на доставките през Ормузкия проток.
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1 коментар
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Работата отива на изуй гащи. Вчера Мерц вика:" За кво треба да се стискаме у дома, а да харчим в Брасълс?!":)))