ЕЦБ ще бъде сезирана за "бездействие" на БНБ по "Магнитски"

"Продължаваме промяната" обвини в сряда Българската народна банка, че отказва да защити банковата система от лицата със санкции по американския глобален закон "Магнитски" и обяви, че ще сезира за това Европейската централна банка.

Според партията БНБ се прикрива зад липсата на национална регламентация и позволява на Делян Пеевски и други санкционирани да извършват банкови операции в страната.

Българската народна банка твърди, че "липса на изрична нормативна регламентация" в националното законодателство, което да ѝ позволи намесата, за която настоява ПП.

"След като Централната банка на страната отказва да предприеме мерки, ще сезираме за случая Европейската централна банка", се казва в позицията на“Продължаваме промяната“.

Темата е повдигната след като бившият финансов министър и настоящ лидер на ПП Асен Василев е питал БНБ как се следи за спазването на ограничителните мерки спрямо лицата, включени в списъка “Магнитски“. Партията напомня, че Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩе санкционирала редица българи, сред които е и “лицето Делян Славчев Пеевски".

Преди четири години, когато САЩ наложиха първите санкции, включително срещу Пеевски и Васил Божков, БНБ обяви, че ще прилага ограничителни мерки срещу санкционираните, използвайки Закона за мерките срещу изпиране на пари.

БНБ съобщи през 2021 година, че всички банки вече са предприели мерки, включително блокиране на сметки и карти, налагане на запори и закриване на сметки.

Сега Асен Василев се позовава на публичната информация, че "Общинска банка АД" е обслужваща банка на ДПС, на която Делян Пеевски е председател.

Лидерът на ПП пита БНБ дали разполага с информация за извършени банкови и картови транзакции, които са свързани с лица от санкционните списъци по "Магнитски". Василев иска информация какви конкретни действия е предприела БНБ за наблюдение и контрол върху изпълнението на санкционния режим от страна на "Общинска банка АД" и останалите банки.

БНБ отговаря, че е описвала само действащата правна уредба, в рамките на която БНБ и банките в страната отчитат последиците от ограничителните мерки, налагани от трети страни. Подчертава се необходимостта от национално законодателно решение с оглед липсата на изрична нормативна регламентация, се казва в писмото, цитирано от ПП.

БНБ е посочила, че банките самостоятелно вземат решения по договорните си отношения с клиенти и оценяват риска съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Българската народна банка твърди, че не е страна в тези отношения и няма правомощия да разпорежда откриване или закриване на сметки.

По отношение на данните за наличности и операции по сметки БНБ отбелязва, че те представляват банкова тайна, достъпна само по реда на Закона за кредитните институции.

"Всичко това показва пълния отказ на Централната банка да защити банковата система в страната. БНБ има достатъчно правомощия в рамките на надзорните си функции като регулатор на банковия сектор да издаде указания към банките да предприемат действия, които намаляват риска за парите на вложителите. С отказа си да упражнява тези си правомощия БНБ де факто позволява на лица като Делян Пеевски, вкарани в санкционния списък 'Магнитски' за корупция, да извършват всякакви операции в страната, застрашавайки по този начин засегнатите банки от въвличане в санкции и опасност от изпадане в несъстоятелност", коментира "Продължаваме промяната".

Партията напомня, че заради подобен случай, свързан с пране на пари и транзакции на руски клиенти, свързани с корупционни практики, през 2018 г. е фалирала латвийската ABLV Bank.

Преди три месеца коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България" внесе предложения за законови изменения, с които санкциите по закона "Магнитски" да се прилагат и в България. Законодателните текстове бяха отхвърлени от управляващото мнозинство ГЕРБ, БСП, ИТН и "ДПС – Ново начало".