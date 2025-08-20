ЕЦБ ще бъде сезирана за "бездействие" по "Магнитски", БНБ видя политическа намеса (обновена)

"Продължаваме промяната" обвини в сряда Българската народна банка (БНБ), че отказва да защити банковата система от лицата със санкции по американския глобален закон "Магнитски" и обяви, че ще сезира за това Европейската централна банка. По-късно БНБ, чийто управител е Димитър Радев, обясни, че няма действаща правна рамка, въз основа на която да се издават актове у нас по американски закон и обяви акцията на Асен Василев за "политическа намеса".

Асен Василев: Защо "Общинска банка" обслужва Делян Пеевски?

Според партията БНБ се прикрива зад липсата на национална регламентация и позволява на Делян Пеевски и други санкционирани да извършват банкови операции в страната.

Българската народна банка твърди, че има "липса на изрична нормативна регламентация" в националното законодателство, която да ѝ позволи намесата, за която настоява ПП.

"След като Централната банка на страната отказва да предприеме мерки, ще сезираме за случая Европейската централна банка", се казва в позицията на "Продължаваме промяната".

Темата е повдигната, след като бившият финансов министър и настоящ лидер на ПП Асен Василев е питал БНБ как се следи за спазването на ограничителните мерки спрямо лицата, включени в списъка "Магнитски". Партията напомня, че Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ санкционира редица българи, сред които е и "лицето Делян Славчев Пеевски".

Преди четири години, когато САЩ наложиха първите санкции, които бяха срещу Пеевски, Васил Божков и още четирима души, БНБ обяви, че ще прилага ограничителни мерки срещу санкционираните, използвайки Закона за мерките срещу изпиране на пари.

БНБ съобщи през 2021 г., че всички банки вече са предприели мерки, включително блокиране на сметки и карти, налагане на запори и закриване на сметки.

Сега Асен Василев се позовава на публичната информация, че "Общинска банка" АД е обслужваща банка на ДПС, на която Делян Пеевски е председател.

Лидерът на ПП пита БНБ дали разполага с информация за извършени банкови и картови транзакции, които са свързани с лица от санкционните списъци по "Магнитски". Василев иска информация какви конкретни действия е предприела БНБ за наблюдение и контрол върху изпълнението на санкционния режим от страна на "Общинска банка" АД и останалите банки.

БНБ отговаря, че е описвала само действащата правна уредба, в рамките на която БНБ и банките в страната отчитат последиците от ограничителните мерки, налагани от трети страни. Подчертава се необходимостта от национално законодателно решение с оглед липсата на изрична нормативна регламентация, се казва в писмото, цитирано от ПП.

БНБ е посочила, че банките самостоятелно вземат решения по договорните си отношения с клиенти и оценяват риска съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Българската народна банка твърди, че не е страна в тези отношения и няма правомощия да разпорежда откриване или закриване на сметки.

По отношение на данните за наличности и операции по сметки БНБ отбелязва, че те представляват банкова тайна, достъпна само по реда на Закона за кредитните институции.

"Всичко това показва пълния отказ на Централната банка да защити банковата система в страната. БНБ има достатъчно правомощия в рамките на надзорните си функции като регулатор на банковия сектор да издаде указания към банките да предприемат действия, които намаляват риска за парите на вложителите. С отказа си да упражнява тези си правомощия БНБ де факто позволява на лица като Делян Пеевски, вкарани в санкционния списък "Магнитски" за корупция, да извършват всякакви операции в страната, застрашавайки по този начин засегнатите банки от въвличане в санкции и опасност от изпадане в несъстоятелност", коментира "Продължаваме промяната".

Партията напомня, че заради подобен случай, свързан с пране на пари и транзакции на руски клиенти, свързани с корупционни практики, през 2018 г. е фалирала латвийската ABLV Bank.

Преди три месеца коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България" внесе предложения за законови изменения, с които санкциите по закона "Магнитски" да се прилагат и в България. Законодателните текстове бяха отхвърлени от управляващото мнозинство ГЕРБ, БСП, ИТН и "ДПС – Ново начало".

БНБ: Това е недопустим опит за политическа намеса

В официално изявление в сряда следобед БНБ отговори, че оценява позицията на ПП като "недопустим опит за оказване на политически натиск от страна на парламентарно представена политическа сила, което противоречи на закона и институционалния ред в страната".

БНБ подчертава, че чрез Асен Василев ПП на практика изисква от БНБ две неща - разкриване на банкова тайна извън предвидения в закона ред и предприемане на действия или издаване на актове без правно основание.

"Информацията за наличностите и движението по банкови сметки на конкретни физически и юридически лица е банкова тайна. Искането за разкриването ѝ извън нормативно установения ред представлява грубо нарушение на закона и на правилата за защита на тайната. Членовете на Управителния съвет на БНБ полагат клетва пред Народното събрание и Президента на Република България да спазват тези правила при встъпването си в длъжност", отговориха от централната банка.

По отношение на санкциите по глобалния закон на САЩ "Магнитски" БНБ обясни, че няма правни основания за намеса.

"Правният вакуум по отношение на последствията от налагането на санкции от трети страни остава нерешен от изпълнителната и законодателната власт. Действия или актове на централната банка по този въпрос без законово основание са юридически недействителни. Съответните актове на правителството по темата вече бяха отменени от съда. Опитите този проблем да бъде прехвърлен върху БНБ представляват политическа намеса и нарушение на независимостта ѝ", коментираха от централната банка.

Оттам обясниха, че възлагането на допълнителни отговорности на БНБ може да се осъществи единствено чрез закон, приет в съответствие с европейската правна рамка, приложима за Европейската система на централни банки.