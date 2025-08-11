Евакуират хората от сунгурларското село Скала заради големия пожар

Започна евакуация на жителите на село Скала, съобщиха от бургаската областна администрация. Те ще бъдат настанени в село Славянци, където екип на БЧК ще се погрижи за тях.

Системата BG-ALERT също е задействана. Поради силно задимяване е затворен пътят Чубра- Славянци-Скала.

За БНР Бургас областният управител Владимир Крумов съобщи, че са увеличени полицейските екипи и те ще помогнат на хората да напуснат къщите.

Причината за разрастването на огъня е силният вятър.