Да, дори е закъсняло. Той не се държи като част от НАТО.

Да, но не е сега моментът. Кабинетът не трябва да генерира напрежение.

Не, позицията на Стефан Янев осигуряваше спокойствие и не позволяваше паника.

Не, Стефан Янев бе единственият член на правителството, който балансираше между НАТО и Русия.