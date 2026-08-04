Еврофондът за разрастване на иновативни предприятия с първи инвестиции наесен

Разрастващи се европейски дружества в критични технологични области, включително изкуствен интелект, квантови технологии, биотехнологии и чисти технологии до седмици ще получат достъп до капитал за ускореното си развитие и увеличаване на световната си конкурентоспособност. Във вторник Европейската комисия приключи последните правни стъпки за създаване на Фонд за разрастване на Европа (Scaleup Europe), който ще подпомага растежа на европейските предприятия чрез публично-частно партньорство.

"Когато Европа инвестира в своите новатори, тя инвестира в своето бъдеще. Това е целта на нашия фонд Scaleup Europe. От днес тя ще гарантира, че нашите разрастващи се предприятия могат да намерят това, от което се нуждаят точно тук в Европа, за да се превърнат във водещи световни компании. Да превърнем европейските иновации в наше конкурентно предимство", заяви Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, цитирана в съобщението на Брюксел.

"Това бележи промяна в инвестиционната среда за европейските технологични дружества. С фонда Scaleup Europ“ надграждаме научните достойнства и добрите резултати на Европа в стартиращите предприятия и преодоляваме недостига на финансиране за нашите най-обещаващи дружества, за да станат световни лидери, като същевременно запазим базата им в Европа. Фондът Scaleup Europe също така показва какво можем да постигнем за кратко време, когато Комисията работи ръка за ръка с водещи частни инвеститори", допълва Екатерина Захариева, комисар за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите.

Учредителната инвеститорска група обединява силна коалиция от публични и частни партньори, включително Novo Holdings, EIFO (Износния и инвестиционен фонд на Дания), CriteriaCaixa, Santander/Mouro Capital, Fondazione Compagnia di San Paolo заедно с Intesa Sanpaolo и Fondazione Cariplo, APG Asset Management от името на нидерландския пенсионен фонд ABP, Wallenberg Investments и Allianz, заедно с Комисията.

За инвестиционен мениджър на Scaleup Europe е избрано в открита и състезателна процедура дружеството за частни капиталови инвестиции EQT, което сега е оправомощено да взема инвестиционни решения независимо и при пазарни условия.

По-нататъшното набиране на средства във фонда ще продължи с цел осигуряване на близо 5 милиарда евро капитал за партньорство с частния бизнес.

Фондът за разрастване на Европа беше обявен от председателя Фон дер Лайен в речта ѝ за състоянието на Съюза през 2025 г., за да се гарантира, че най-обещаващите дружества в Европа могат да се превърнат в световни лидери. Въпреки че Европа има силни научни постижения и солиден поток от стартиращи предприятия, много предприятия с висок потенциал трябваше да търсят в чужбина капитала, необходим за разрастване. Фондът е създаден, за да спомогне за преодоляване на тази разлика и за запазване на стойността на европейските иновации в Европа.

Инвестициите на ЕС във Фонда са подкрепени от "Хоризонт Европа"— най-голямата научноизследователска програма в света.