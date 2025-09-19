Еврокомисията е решила да избави ЕС от руския втечнен газ с година по-рано

Европейската комисия ще предложи забрана на вноса на руски втечнен природен газ (LNG) от 1 януари 2027 г., година по-рано от планираното, съобщили източници от ЕС пред Ройтерс. През лятото Брюксел представи план за пълно премахване на руските изкопаеми горива до началото на 2028 г. Но сега президентът на САЩ Доналд Тръмп изисква Европа да спре да купува петрол и газ от Русия като условие за налагането на по-строги санкции срещу нея от Вашингтон.

Междувременно Европейската комисия съобщи, че днес е одобрила предложението за нови санкции срещу Русия заради войната в Украйна. В следобедните часове председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас ще представят предложението, уточни говорител на институцията.

Очаква се новите ограничения да са насочени към така наречения сенчест флот от танкери, който помага за транспортирането на руски петрол, както и криптовалутите, руски и централноазиатски банки, китайски петролни рафинерии и икономически зони – митническа вратичка, използвана от Москва за внос на стоки с двойна употреба за своя военно-промишлен комплекс.

Що се отнася до руския газ, ускореното прилагане на забраната за втечнен природен газ стана „приоритет“ след разговора на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен с Тръмп във вторник, съобщил източник пред Ройтерс.

Испания, Франция и Белгия са най-големите му купувачи, но това е така, защото те разполагат с основните съоръжения за получаване и втечняване на газа. След това той се доставя по тръбопроводи, включително до други страни от ЕС. Испанският министър на икономиката Карлос Куерпо заяви пред Ройтерс, че испанското правителство работи за намаляване на вноса на руски втечнен природен газ (LNG) и диверсифициране на доставките, включително чрез закупуване от Съединените щати.

През 2024 г. доставките на руски газ за ЕС са били приблизително 55 милиарда кубически метра, почти три пъти по-малко отколкото през предвоенната 2021 г. Делът на Русия във вноса на газ в ЕС е спаднал през този период от 42% на 19%. Вносът на втечнен природен газ обаче се е увеличил с 18% миналата година в сравнение с 2023 г.

ЕК иска да забрани краткосрочните договори от следващата година. Европейските компании също така настояват решението за спиране на доставките по дългосрочни договори да се взема от властите на ЕС, за да не се налага да плащат големи глоби за нарушаване на договори.

Осем държави от ЕС продължават да внасят руски газ, съобщи днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси. Той отбеляза, че комисията не разполага с данни как се използват внесените количества.

По неговите думи Белгия, Нидерландия, Франция, Испания, Португалия, Гърция, Словакия и Унгария са страните от този списък, като последните три внасят количества през газопровода "Турски поток". Говорителят поясни, че осемте държави внасят руски газ по тръбопроводи или през терминали за втечнен газ.